韓國機智AI生活／從「IT強國」轉型「AI強國」　拚5年內追趕美中

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據韓國科學技術資訊通信部（Minister for Science and Information and Communications Technology，MSIT）發佈的《2023年網際網路使用情況調查》報告顯示，有超過半數的韓國公民在去年的日常生活中曾體驗過人工智慧服務；另一項針對中小企業進行調查的結果也指出，在受訪的近6千家公司當中，有70%的中小企業表示有使用AI服務的經驗，這個數據甚至超過韓國政府2024年「AI公眾服務體驗率」達到60%的目標。
儘管外界認為這股「大AI時代」浪潮是從美國人工智慧開發公司OpenAI推出的生成式人工智慧ChatGPT問世後席捲全球，但早在AI發展成為各國你追我趕的激烈軍備競賽之前，未雨綢繆的韓國政府就於2017年做好因應趨勢改變的準備，從國家政策、產業轉型、人才培育等領域開啟了一系列戰略準備。
韓國科學資訊和通訊技術部長李鍾浩（Jong-ho Lee）指出，政府的「AI國家戰略」重點聚焦於使韓國在AI半導體等快速發展領域嶄露頭角，包含制定《數位權利法案》、擴大人工智慧國際合作、建立大企業與新創公司良性合作生態系統等發展方向，藉此完成韓國的人工智慧躍進計劃。
過去，韓國憑靠三星電子、SK海力士等本土企業在儲存晶片市場掌握主導地位而在產業面掌握優勢，不過隨著科技業被多國政府視為國家發展的核心戰略產業，有愈來愈多的業界人士呼籲擺脫「半導體仰賴」的經濟模式。伴隨著政府開始鼓勵中小型新創企業的浪潮下，韓國逐步建立完善的AI發展生態系統，有意從「IT強國」轉型為「AI強國」，更喊出2027年將成為僅次於美中的「世界三大AI強國之一」的目標。
一手打造虛擬女團「Eternity」、虛擬新聞主播「Zaein」的AI開發公司Pulse9執行長朴智恩（Park Ji-eun）接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，韓國的AI產業在受到政府與投資圈的鼓勵與資助下，具有相當程度的「實驗精神」，往往也有著嘗試容錯的空間。
朴智恩指出，韓國AI發展生態環境因此相當健全，尤其是在有足夠多的研究人員投入人工智慧領域的學術研究與發表論文下，作為「實踐者」的新創企業們能夠更勇於挑戰將新技術應用在不同領域上，「有時候在開發過程中會面臨挫折，或在發展階段並未取得理想的成果，但在這樣鼓勵嘗試的大環境下，我們仍有機會繼續嘗試，我想這是台灣可以借鑑之處。」
類似Pulse9以AI技術起家、繼而培養發展自家IP內容的「科技娛樂公司」（Tech-taintment）目前在韓國有百餘間，而除了將人工智慧技術應用在韓國內容產業以外，每年也會有大批AI新創與企業組織參加全亞洲最大的人工智慧應用展「AI EXPO KOREA」進行交流。
「AI EXPO KOREA」由韓國人工智慧協會主辦，並受韓國科學資訊通信部（Minister for Science and Information and Communications Technology，MSIT）、韓國產業通商資源部（Ministry of Trade, Industry and Energy）、韓國國家資訊安全局（National Information Society Agency，NIA）等機構支持，參展企業所涉領域也相當廣泛，包含生成式人工智慧、大型語言模型（LLM）、自然語言處理（NLP）、雲端運算、AI諮詢、AI機器人、穿戴式裝置、自動駕駛到語音、文字和影像辨識等皆有。
韓國人工智慧協會會長金賢哲表示，AI EXPO KOREA 對該國AI產業來說是個至關重要的活動，它為韓國優秀的人工智慧企業提供與買家對接的機會，還有來自產業與官方的研討會和論壇討論最新的行業趨勢與資訊。
如今韓國面臨嚴重少子化與缺工，近年又因疫情、通膨、最低工資急漲等因素衝擊，促使韓國社會更開放擁抱新科技，如無人智慧超商、無接觸點餐、機器人送餐等服務也開始在大街小巷流行起來；金賢哲強調，AI技術的好處應該惠及所有人，而非為特定階層所用，因此「解決人工智慧如何在大眾生活普及」這個問題，將會是AI產業真正大放異彩之處。