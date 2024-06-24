韓國機智AI生活／打造「智慧城市」大不易　新創企業竟成重要推手

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打開電視，韓劇《淚之女王》男女主角在雪中森林對話的一幕，出現皚皚白雪飄落的浪漫情節，但實際在拍攝過程中，因為季節不對其實根本沒有下雪，而是韓國製片公司靠生成式AI來製作出的雪景，再讓演員前往虛擬製作（VP）攝影棚進行拍攝。
在影視製作使用AI技術的還有韓國廣告公司「Inshorts」，拍攝團隊藉由AI技術將產品置入於數位廣告中，這種後製技術可以免去過去品牌方和製作方因為拍攝時間考量、合約內容等因素導致難以配合的窘境，不論是熱門串流韓劇或電影大製作，都能直接將產品在拍攝完畢後的後製階段置入影音內容，根據上映時間、地點或當地特色還會調整成不同商品，對於需要精準投放的置入性行銷廣告模式來說，達到更多新的合作可能。
公務員與AI新創攜手合作 打造智慧城市
除了銷往海外的內容產業利用人工智慧技術以外，韓國政府也積極與民間AI新創合作，試圖在內政方面導入人工智慧技術，其中光州、釜山和大邱也被視為智慧城市「K-Smart City」政策的首批計畫實施地點。
韓國光州市長姜基正指出，為了推動1000多家人工智慧企業在光州落地成長，政府已經準備好智慧醫療、無人商店等不同企業合作；大邱廣域市也和韓國AI無人駕駛服務企業「Bear Robotics」簽訂投資協議，預計在當地投入683億韓元，加速將大邱打造為利用AI技術製造、研發各式機器人服務的領軍城市。
此外，位於京畿道中部的龍仁市也與SK Telecom、三星物產與韓國高速公路公司合作，設計引入智慧農業技術，利用無人機和自動駕駛的拖拉機進行施肥與病蟲害防治；濟州島的公務員們則利用ChatGPT幫助行政工作，例如設置不同種類的聊天機器人、，有些能夠快速回覆居民投訴，有些則可針對稅收資料進行驗證和修正，也有能夠幫助民眾了解住宅哪裡需要安裝消防設施，讓過去需要花費30分鐘的業務，只要1分鐘就能完成的AI工具。
為了解決老年人口增長帶來的孤獨死、老年憂鬱等社會問題，韓國政府也和AI公司「Hyodol」合作使用該公司的「孝道娃娃」，這款AI娃娃內建ChatGPT功能，還具有語言處理、情感識別能力，可以陪伴長者對話，並提醒何時該服藥、吃飯，時不時提醒爺爺奶奶該起身走走。
「孝道娃娃」的雙耳也裝設了感應器，如果在24小時內並未監測到任何活動，或是生命跡象出現異常，就會向中央控制中心立刻進行回報。韓國地方政府於2022年6月開始採用「孝道娃娃」陪伴患有輕度失智症的居民，隔年又針對人口老化嚴重的青松郡提供使用，到了2023年下半年，已經在韓國137個地方政府採用超過7千個「孝道娃娃」。
應用電腦視覺和影像辨識AI技術的新創公司「WKIT」受訪時也表示，韓國政府在市政方面提供了許多有用數據，讓這些技術能夠擴大使用範圍。WKIT海外銷售經理鄭亞黃（Jeong Ah Hwang）受訪時指出，利用地方政府提供特定區域的CCTV監視器影像畫面，讓機器知道如何分析、辨識影像，並協助政府進一步判斷監視畫面中特定人物的動向。
同時，WKIT也與地方警消單位合作，實時監控森林區域，「我們利用電腦視覺針對森林野火的發生進行偵測，不僅能做到提前預警的功能，還可以藉由追蹤煙霧移動範圍與面積，推測未來火勢可能如何發展，或針對特定野生動物的行蹤進行追蹤。」
鄭亞黃指出，韓國政府推動的智慧城市計畫讓他們能夠免費取得這些數據以及影像，但政府也規定使用數據分析的結果和技術必須同樣回饋在地方政府或公家機關服務上，因此像他們這樣的科技新創和地方政府經常保持密切聯繫，接下來也考慮運用這項技術協助政府加強警備系統，並將類似技術套用在學校、郵局等公家機關上。