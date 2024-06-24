韓國機智AI生活 ／虛擬女團追星族超買單　海外粉絲比自家人還多

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近年來Kpop成功征服全球流行文化市場，帶動價值上百億美元的產值，然而從練習生開始的高壓生活，到正式出道、爆紅之後面臨的精神與生理壓力，對這些必須在舞台上光鮮亮麗的偶像們來說造成龐大負擔，韓國女團f（x）前成員雪莉（崔真理）和其同為藝人的好友具荷拉先後輕生的事件震驚娛樂圈，影響力也讓全球關注到韓娛明星光環背後的陰影，更加劇粉絲們對於偶像還得承受網路霸凌、惡意批評等負面情緒的擔憂。
朴智恩提到，虛擬女團的誕生和Kpop的成功脫不了關係，會建立起「IITERNITI」這個IP其實也和自己是防彈少年團（BTS）粉絲有關，她形容Pulse9是「技術導向的AI新創」，目前正積極發展自家IP內容成為「科技娛樂公司」（Tech-taintment）。像這樣結合內容產業與AI技術的商業模式，讓他們在遍地開花的科技新創圈內取得了一定的成功，例如從資金方面就獲得韓國文化產業振興院（KOCCA）的政府補助，同時Pulse9也能和韓國娛樂公司或電視台等大媒體公司進行商業合作，盈利比例剛好是一半一半，另外也因此受到微軟在韓國發展AI計畫的肯定和發放證書認可。
人工智慧的進步不僅模糊了虛實之間的界線，也讓許多韓娛企業看見不同推廣業務的可能，例如SM娛樂旗下女團「aespa」就成為Kpop史上第一支進軍元宇宙的組合，以虛擬成員結合真人偶像活動；由Kakao和Netmarble合資設立的娛樂品牌「Metaverse」旗下也推出了虛擬女團「MAVE」，出道單曲至今累積2887萬次收看，Kakao 更向這家科技公司投資了120億韓元。
但相較起人類會感到疲憊、緊張和受到時間與身體因素影響，這些由AI生成的虛擬偶像幾乎沒有這些困擾，「真人偶像必須時時刻刻保持完美，他們不能傳出緋聞、有著嚴格掌控的行程安排，但粉絲知道總有一天偶像會『離開』，像是入伍服兵役或是淡出舞台，然而虛擬女團並非如此，如果粉絲喜歡的是今天的IITERNITI，那麼20年之後你仍然會是IITERNITI的粉絲，因為她們仍然會和你記憶當中的IITERNITI相同。」
對許多粉絲來說，能夠參加演唱會、親眼看到偶像等實體接觸能讓「追星」這個行為更加心滿意足，虛擬偶像的出現雖然無法真正地和粉絲有實體接觸，但對於海外粉絲來說，本來就難以在現實世界碰上一面的偶像，如今可以24小時不休息，隨時都有新的產出反而更讓他們感到開心。
「IITERNITI的粉絲群其實在亞洲各地比在韓國本土還要多，大部分的粉絲來自東南亞國家，例如印尼、越南、泰國，當然還有巴西、南非國家等地的粉絲」，朴智恩說就像真人偶像會發行專輯、在社群平台上錄製舞蹈cover、開直播與粉絲互動等，以AI技術打造的虛擬偶像也能做到，而且還不必擔心傳出校園霸凌、酒駕或吸毒等因私生活行為，造成「人設崩塌」或遭炎上等問題。
AI虛擬女團的背後是由真人配戴偵測器，再由電腦系統進行動態捕捉，除了臉部是利用人工智慧生成，目前在舞蹈表演、說話唱歌等仍是有「幕後人員」進行操作，自己也化身女團一員的執行長朴智恩本人提到，「技術層面來說，我們從過去20年的Kpop數據進行分析，創造出現實生活並不實際存在的臉孔，包含女團成員的臉部表情及長相全是由AI生成的，而未來的目標是就連肢體動作都能靠AI生成，逐步降低『人』在其中扮演幕後推手的成份。」
就現階段而言，虛擬偶像某種程度與日本流行的「Vtuber」文化有些類似。Vtuber是以虛擬人物形象進行活動，但在2D、3D模型背後仍有透過動作捕捉的「中之人」進行唱歌、進行電玩遊戲、和觀眾聊天互動，韓國爆紅的虛擬男團「PLAVE」採用的形象就不是利用生成式AI產生與真人樣貌相似的五官，而是採取韓漫風格進行偶像團體的活動演出。
至於虛擬明星是否會取代真實偶像，朴智恩則信誓旦旦表示，她相信人類有著很好的適應力，「正因為人類並不完美，以及有著為了追求完美所付出的努力，這才讓人類獨一無二。我相信未來人類會找到自己的定位，而AI也會在人類社會中扮演特定角色，兩者之間並非互相取代，而是能夠同時發展。」