韓國機智AI生活 ／不敢只靠半導體　韓國為「第4次工業革命」備戰

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人工智慧新秩序 為「第四次工業革命」備戰
2024年，人工智慧的趨勢與發展已不再是矽谷新創或科技圈口中的艱澀話題，而是從適齡學童到銀髮長者、勞工階級到全球富豪都琅琅上口的重要技術，許多人認為這是宛如電力發明般的「第四次工業革命」，更形容AI發展將成為改變未來世界的新秩序。
為了奠定AI半導體產業發展基礎，韓國政府早於2017年11月起成立了直屬於總統的「第四次工業革命委員會」，且於2018年起連續7年舉辦人工智慧應用展「AI EXPO KOREA」，這個許多人工智慧與數據公司、學術人員和政府官員的交流場所，受到韓國政府機構大力支持，連續7年辦理至今成為產官學各界每年聚首的重要場合。
首爾市政府一名池姓官員受訪時表示，如今韓國政府與企業主要投資方向都在AI相關產業，過去30年韓國在記憶體晶片市場稱霸全球，但現在相關產業面臨諸多挑戰，包含來自台灣的「護國神山」台積電等，因此在「如何從IT轉型AI」方面政府下了不少功夫，例如總統尹錫悅提出2027年前支出9.4兆韓元的加入AI產業發展計畫，致力將AI晶片的發展培養成為該國繼記憶體之後的第二大支柱產業。
這項計畫主要用來投資高頻寬記憶體（HBM）及神經網路處理器（NPU）研發，設立了「2030年培養50家AI晶片廠」的目標，同時在三所大學設置AI半導體研究所，而打造「全球最大半導體園區」的計畫也預定在2026年於京畿道龍仁市正式動工，營造期間政府還將提供電力與工業用水等資源。
有了硬體產業積累的能量，下一步就是藉此進行更多研究與技術開發，將其應用於數據中心，培養更多AI半導體專家以及實際應用的新創企業，達到軟硬體通吃的勝利局面。
鼓勵扶植中小企業 AI新創「錢」途光明
韓國科學技術情報通信部（MSIT）指出，AI半導體研發將能夠帶動整個人工智慧，甚至傳統產業發展，除了雲端運算、元宇宙等數位領域外，也包含製造業、零售業、物流業等傳統勞動市場的生產力。
過去韓國的大型財閥如三星集團、現代集團、LG集團、SK集團、樂天集團等全球知名的跨國企業在韓國經濟扮演重要角色，包含三星電子、SK海力士都是半導體國家戰略的關鍵戰力，近期韓國科學技術院也宣布將和Naver、英特爾共同成立AI聯合研究中心。
然而，靈活且開放的中小型新創公司則是近10餘年來韓國政府格外關注扶植的重要對象。MSIT認為，隨著人工智慧在各領域應用普及，未來將發生更劇烈的經濟連鎖反應，因此各領域的新創企業至關重要，韓國中小創投企業部也認為，如何拓展對AI等數位領域的創業扶植，是韓國政府的核心課題。
首爾市府池姓官員指出，韓國AI新創企業主要都落點首爾，自2021起盤點韓國全境共有567家人工智慧新創公司，其中有高達417家聚集在首爾，京畿道則以63家居次，而這個趨勢仍在持續增長當中。
池姓官員提到，首爾的AI生態系統的優勢在於基礎建設、人力資源和投資支援方面，例如包含首爾大學的人才培育以及市府創業中心，而AI新創企業多半專注於自然語言處理、數據分析與電腦視覺與影像辨識方面，首爾市智庫「首爾研究院」就曾建議政府應把握新創聚集能量，鼓勵這些企業與製造業、零售業與內容產業等韓國主要產業對接，藉此吸引更多投資機會到當地，將首爾從韓國的AI新創基地發展成世界的AI新創基地。