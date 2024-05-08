特斯拉再度裁員！馬斯克砍光超充團隊還不夠　3部門員工丟飯碗

聯電4月營收年增6.9%、創16個月新高　法人：4月庫存回至健康水位

▲聯電昨（7）日公布4月營收為新台幣197.14億元，創下16個月新高。法人表示，電腦、消費及通訊市場庫存回復至較健康水位，是4月晶圓出貨量增加，推升4月營收攀高主要動力。（圖／取自聯電官網）
▲聯電昨（7）日公布4月營收為新台幣197.14億元，創下16個月新高。法人表示，電腦、消費及通訊市場庫存回復至較健康水位，是4月晶圓出貨量增加，推升4月營收攀高主要動力。（圖／取自聯電官網）

記者陳郁柔／台北報導

晶圓代工廠聯電昨（7）日公布4月營收為新台幣197.14億元，創下16個月新高。法人表示，電腦、消費及通訊市場庫存回復至較健康水位，是4月晶圓出貨量增加，推升4月營收攀高主要動力。

我是廣告 請繼續往下閱讀
聯電今年4月營收為197.41億元，月增8.67%，年增6.93%，單月營收繳出雙成長表現，並寫下近16個月以來新高；累計前4月合併營收743.73億元，較去年同期726.7億元成長2.34%，續創同期次高，法人估第2季營收可望較首季溫和成長。

聯電先前法說會上表示，隨著電腦、消費及通訊領域的庫存狀況逐漸回到較健康水位，預期第二季晶圓出貨量將季增1-3%、美元平均售價（ASP）持穩。由於12A P6廠新產能持續開出，稼動率估維持64-66%水準，使毛利率維持約30%水準。

由於市場復甦力道較緩，聯電將今年不含記憶體的半導體業產值年增率預期下修至4-6%，其中晶圓代工業年增11-13%，但主要由AI伺服器帶動，成熟晶圓代工業則預期持平，公司目標營收表現優於平均。

聯電共同總經理王石日前在法說會上表示，展望本季，隨著電腦、消費及通訊領域的庫存狀況逐漸回到較為健康的水位，預計整體晶圓出貨量將略為上升；在車用和工業領域方面，由於庫存消化速度低於預期，需求仍舊低迷。

對於聯電預期第二季營收將續揚，毛利率及稼動率可望持穩，多家外資認為展望優於預期，儘管因對產業後市看法不一、對聯電評等仍多空分歧，但普遍仍給予「買進」或「加碼」評等，目標價亦有所提升。

日系外資雖將今明2年獲利預期調降5%及3%，仍維持「買進」評等、目標價自57元略升至58元。美系外資預估聯電今年營收將成長5%，維持「加碼」評等、目標價58元不變。

另一家美系外資則對下半年終端需求展望保守看待，預期聯電稼動率復甦將放緩、調降下半年營收季增率，並認為競爭加劇將使聯電售價及獲利展望承壓，可能限制未來價值重估。但約6％的殖利率使股價下行風險有限，維持「中立」評等、目標價自51.5元調升至56.5元。

鴻海200元根本不是夢？美系外資：AI推動+本益比低、目標價201元

當沖平均每戶賠24萬　藍營立委：再延長當沖降稅是在割韭菜

十銓估記憶體報價易漲難跌、仍有15-25%上漲空間　樂觀看後市表現

記憶體報價上揚、威剛4月營收創同期高！看好AI推動H2、明年獲利

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生