聯電4月營收年增6.9%、創16個月新高　法人：4月庫存回至健康水位

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聯電先前法說會上表示，隨著電腦、消費及通訊領域的庫存狀況逐漸回到較健康水位，預期第二季晶圓出貨量將季增1-3%、美元平均售價（ASP）持穩。由於12A P6廠新產能持續開出，稼動率估維持64-66%水準，使毛利率維持約30%水準。
由於市場復甦力道較緩，聯電將今年不含記憶體的半導體業產值年增率預期下修至4-6%，其中晶圓代工業年增11-13%，但主要由AI伺服器帶動，成熟晶圓代工業則預期持平，公司目標營收表現優於平均。
聯電共同總經理王石日前在法說會上表示，展望本季，隨著電腦、消費及通訊領域的庫存狀況逐漸回到較為健康的水位，預計整體晶圓出貨量將略為上升；在車用和工業領域方面，由於庫存消化速度低於預期，需求仍舊低迷。
對於聯電預期第二季營收將續揚，毛利率及稼動率可望持穩，多家外資認為展望優於預期，儘管因對產業後市看法不一、對聯電評等仍多空分歧，但普遍仍給予「買進」或「加碼」評等，目標價亦有所提升。
日系外資雖將今明2年獲利預期調降5%及3%，仍維持「買進」評等、目標價自57元略升至58元。美系外資預估聯電今年營收將成長5%，維持「加碼」評等、目標價58元不變。
另一家美系外資則對下半年終端需求展望保守看待，預期聯電稼動率復甦將放緩、調降下半年營收季增率，並認為競爭加劇將使聯電售價及獲利展望承壓，可能限制未來價值重估。但約6％的殖利率使股價下行風險有限，維持「中立」評等、目標價自51.5元調升至56.5元。