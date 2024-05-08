美科技股走低　權值股領跌、台股開盤下跌39點

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權值股漲跌互見，台積電開盤下跌5元、來到795元，800元關卡暫時失守；鴻海下跌1元、來到168.5元；聯發科逆勢走強，開盤上漲25元、來到1070元。
Apple台灣時間昨晚間舉辦2024年首場蘋果發表會，正如外界預測，推出全新M4晶片的iPad Pro，提供11吋和13吋版本，起跳價3萬4900元，已經比MacBook Air筆電貴了一些。受到題材激勵，台灣蘋概股多數走高，健鼎上漲逾5%，燿華上漲逾3%，新日興上漲逾2%。
不過，非電族群也有表現，尤其是散裝航運，新興、裕民、中航開盤急拉攻上漲停，帶領航運類股指數逆勢走高，其他個股也有表現，慧洋-KY上漲逾8%，四維航、台航上漲逾7%，志信上漲逾5%。
美股4月歷經一波修正後，由於對聯準會在今年降息的希望重燃，美國股市近期有所反彈，截至目前為止的第一季企業財報，也給了投資人樂觀的理由。不過媒體巨頭迪士尼上季財報呈現虧損、且前景不及預期，拖累美股受壓、漲跌不一，道瓊指數上漲31.99點或0.08%，收38884.26點；那斯達克指數下跌16.69點或0.10%，收16332.56點；標普500指數上漲6.96點或0.13%，收5187.7點；費半指數下跌35.57點或0.74%，收4784.88點。
科技五大天王僅微軟收黑，蘋果漲0.38%，Meta漲0.55%，Alphabet漲1.87%，亞馬遜漲0.03%，微軟跌1.02%。其他科技股普遍收低，Wolfspeed跌6.52%，Coherent跌4.52%，輝達跌1.72%，英特爾跌0.94%，高通跌0.93%，超微跌0.87%，美光跌0.77%，格芯漲7.1%，安森美漲1.61%。
台股ADR僅中華電信獨紅。台積電ADR跌1.2%，日月光ADR跌0.95%，聯電ADR跌2.09%，中華電信ADR漲0.97%。