翁馨儀嫁張家11年「第一次和公公張菲合照」 親密勾手吐背後原因
31歲翁馨儀20歲帶球嫁大13歲張菲次子、同為演員的張少懷，結婚11年育有女兒「櫻桃」、兒子「栗子」。翁馨儀時常在粉專分享生活，不過鮮少提及公公張菲，昨（7）日她罕見公開和張菲的親密合照，居然是兩人首次合影，而且還是張菲主動提議，「就知道我平常在家裡有多安靜了吧！」顯見翁馨儀在張家低調的個性。
記者楊穎軒／綜合報導
昨天晚上，翁馨儀分享一張家庭私照，拍攝地點在一間星級飯店，原來一家人參加親友婚宴，可見她一頭中分長髮放後，穿灰色改良式西裝，腳踩尖頭鞋，相當有型，右手則勾著公公張菲的手臂，72歲張菲戴小圓帽，著黑色獵裝搭配休閒長褲，嘴巴露齒微笑，讓人憶起螢光幕前觀眾熟悉的那位綜藝大哥大。
翁馨儀透露相片背後故事，眾人在拍照時，公公張菲突然跟她說：「我們倆難得都有打扮 ， 是不是應該拍一張？」才由老公張少懷掌鏡，拍下這張難得的合照，「這是我結婚11年來第一次跟我公公單獨合照...就知道我平常在家裡有多安靜了吧？所以不要再叫我轉達各種話了」，翁馨儀笑道。
貼文一發布，許多網友留言：「菲哥還是一樣帥氣有型」、「都忘記你公公是張菲了」、「這張真的拍的好看欸」、「菲哥魅力不減當年，妳有女王氣勢，水」、「菲哥的鞋子也太休閒了」、「演藝圈的寶」、「喜歡菲哥的低調奢華！」有人探聽：「可以問一下菲哥要復出主持了嗎？」翁馨儀親回覆：「目前沒聽說唷！」
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