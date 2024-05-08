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NBA季後賽／Jaylen Brown轟32分！塞爾提克120：95大勝騎士拿下G1

▲波士頓塞爾提克明星前鋒Jaylen Brown砍下32分，率領球隊在主場以120：95擊敗克里夫蘭騎士。（圖／美聯社／達志影像）
▲波士頓塞爾提克明星前鋒Jaylen Brown砍下32分，率領球隊在主場以120：95擊敗克里夫蘭騎士。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇／綜合報導

波士頓塞爾提克今（8）日在NBA次輪季後賽G1迎戰克里夫蘭騎士，此役騎士一哥Donovan Mitchell狂轟全場最高33分，但「綠衫軍」靠著優異的團隊火力，Jaylen Brown、Derrick White分別砍進32分和25分，終場以12：95擊敗騎士，搶下系列賽首戰的勝利。本場比賽騎士板凳火力不佳是本場輸球的最大主因，替補的8人合計加起來僅拿下15分，反觀塞爾提克光是Payton Pritchard就獨拿了16分。

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此役首節雙方都展現進攻火力，塞爾提克在首節就有球員挺身而出，Jaylen Brown單節繳出6中5、獨拿15分，帶領球隊打出40：34的攻勢。次節雙方上演防守大戰，進攻端皆找不到準心，騎士在第2節16投6中攻下15分，塞爾提克則是17投8中攻下19分，上半場結束由塞爾提克以59：49領先。

易籃再戰後，落後的騎士苦苦追趕，但塞爾提克靠著優異的替補戰力與進攻火力，單節打出33：28的攻勢穩住戰局。進到末節，塞爾提克開局就打出17：4的攻勢，反觀騎士則火力低迷，分數被拉開，比賽勝負也已失去懸念，最終塞爾提克以120：95大勝騎士搶下開門紅。

Tatum熄火、有Brown挺身而出　塞爾提克團隊戰力強

此戰Brown可說是塞爾提克的致勝功臣，他全場18投12中，三分球6中4，轟下32分6籃板2助攻。他還在首節Jayson Tatum手感低迷時，扛起球隊進攻豪取15分。Tatum身為塞爾提克頭號球星，今天沒打出自己該有的水準，19投7中，僅拿下18分。

騎士雖然本場先發5人，有4人得分上雙，Donovan Mitchell狂轟全場最高的33分，但可惜板凳火力不如塞爾提克，8人合計加起來僅拿下15分，反觀塞爾提克光是Payton Pritchard就獨拿了16分。



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