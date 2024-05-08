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台積電熄火！換AI伺服器與機器人逆勢抗跌　航運爆量衝高

▲權值股台積電與鴻海8日熄火，不過盤面仍有亮點！像是機器人概念股齊揚，穎漢飆漲停。AI概念股也不遑多讓，緯穎漲逾6%，英業達與廣達漲3到4%。（圖／記者顏真真攝）
▲權值股台積電與鴻海8日熄火，不過盤面仍有亮點！像是機器人概念股齊揚，穎漢飆漲停。AI概念股也不遑多讓，緯穎漲逾6%，英業達與廣達漲3到4%。（圖／記者顏真真攝）

記者許家禎／台北報導

美國股市昨（7）日漲跌互見，拖累台北股市今（8）日開盤有壓，下跌39.12點、來到20614.41點，預估成交量為3500億元，權值股台積電與鴻海早盤熄火，不過盤面仍有亮點！像是機器人概念股齊揚，穎漢飆漲停。AI概念股也不遑多讓，緯穎漲逾6%，英業達與廣達漲3到4%。

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美股道瓊指數昨日上漲31.99點或0.08%，收38884.26點；那斯達克指數下跌16.69點或0.10%，收16332.56點；標普500指數上漲6.96點或0.13%，收5187.7點；費半指數下跌35.57點或0.74%，收4784.88點。美科技股蘋果與Meta小漲，輝達跌1.72%，超微與美光走跌，台積電ADR跌1.2%、聯電ADR跌2.09%。

台股今日開低走低，早盤一度跌百點，下殺來到20547點。權值王台積電早盤跌6元，來到792元。鴻海也熄火在平盤附近，聯發科逆勢漲2%。而盤面焦點為機器人概念股，穎漢飆漲停，昆盈、所羅門漲6到7%，和椿漲5%，廣明與凌華漲2%以上。

至於AI概念股也亮眼，尤其是伺服器，偉穎漲逾6%、振發漲5%、英業達漲4%，華星光與興勤漲3%，緯創、金像電、世芯漲1%以上。另外，今日航運爆量，中航漲6%，萬海、新興、台航、裕民漲4%，龍德造船、四維航、中櫃、慧洋、志信、陽明漲1到3%。

美科技股走低　權值股領跌、台股開盤下跌39點

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