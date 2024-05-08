Energy「16蹲」舞步旋風全台！泌尿科醫師認證2大好處：性福加分
睽違21年，「最殺舞蹈男團」Energy終於再度合體，推出全新單曲〈星期五晚上〉展現「E16蹲」超狂舞步，引起眾多藝人和歌迷爭相模仿。然而，泌尿科醫師顧芳瑜也點出，勤練這款舞步的2大好處，除了可以讓「性福加分」，也能改善女性漏尿問題。
記者黃雅琪／綜合報導
泌尿科醫師顧芳瑜昨（7）日在臉書發文，說明Energy「E16蹲」舞步勤練的好處，首先點出「性福加分」讓男性勃起狀態更佳：「以男性來說，有不少研究顯示骨盆底肌有力，可以更有效讓勃起時的硬度更佳，並且持久度上也有一定程度的幫助。」因此除了藥物的輔助外，醫師也建議男性可以加強下肢的重訓訓練，讓房事上更加圓滿。
不只男性，Energy「E16蹲」舞步對於女性「改善漏尿」問題也有幫助，顧芳瑜醫師解釋：「以女性來說，骨盆底肌的強健，也可以改善漏尿、尿失禁的問題。」他舉例像是「凱格爾運動」，這項運動就是用來加強骨盆底肌的強度，女性每天只要花10至15分鐘練習，就可以大幅改善漏尿的問題。
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