高股息ETF爆夯！受益人600萬、每4人就有1人買　前5名在這裡

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法人指出，00919即將在5月換股、6月配息，選股策略中「精準高息」是指選進來的成分股是依據上市櫃公司董事會當年度宣告的現金股利進行篩選，避免使用「預測未來」或是「參考過去」所造成的誤判。00919目前包括現金股息、收益平準金、資本利得的可分配金額充裕，五月會再精準佈局今年配息率最佳的30檔成分股，預計6～8月又會有豐沛的現金股息入帳，00919仍有足夠配息續航力，投資人可逢低分批布局。
根據2024年5月3日最新公布的集保戶股權分散統計資料顯示，台股ETF的受益人最新一周增加107728人，總受益人從去年底的6070628來到8258566人續創歷史新高，今年以來也增加了2187938人，其中台股高息ETF最受投資人喜愛，受益人數增加最多，進一步觀察今年來台股高息ETF含息報酬率平均上漲9.95%，顯示出台股高息ETF息利雙收好表現。目前市面上共有19檔高息ETF可供選擇，投資人可依照不同理財目的需求以及配息時間搭配做選擇。
法人指出，台灣3月景氣對策信號綜合判斷分數為30分，較上月增加1分，燈號續呈綠燈。其中，受惠人工智慧等新興科技應用商機強勁，海關出口續為紅燈，並帶動生產、銷售、機械及電機設備進口值等指標普遍呈現綠燈，加以領先及同時指標維持上升，顯示國內景氣持續回溫。展望後市，隨著全球商品貿易復甦，以及高效能運算、人工智慧等新興科技應用加速擴展，將有助延續出口成長態勢；投資方面，廠商對景氣展望逐漸好轉，有助帶動投資信心。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。