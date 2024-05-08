長輩快衝！全台母親節住宿優惠出爐：945元入住送「早餐吃到飽」

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推出「寵愛母親。暖湯饗宴」一泊二食住房專案，入住房客可以在專屬的湯泉風呂和全台最美頂樓無邊際溫泉泳池體驗暖湯、在滿天星斗下盡賞星空電影院，晚餐有全新推出的「韓式海帶F1日本國產牛鍋物放題」，早餐則享與米其林綠星「小小樹食」聯名的健康料理，飯店也特別準備了「WHOO后 拱辰享鑽白亮采 3件組」，一同呵護媽媽的肌膚，闔家歡度溫馨佳節。每房每晚最低7,476元起。房價已包含每房每晚10%服務費及5%稅金，官網訂房更享加購高鐵車票7折起優惠。
📍北投亞太飯店
推「媽咪~ 豪享 住宿」母親節住房專案，即日起至5月31日，豪華客房(2 人)一泊二食 9,570元起，飯店提供白磺泉，可柔膚美顏，幫助媽咪身心靈的放 鬆。專案特別規劃的豪華客房享有山林壯麗景觀，並設有獨立湯屋和專屬憩茶區，綠漾餐廳並提 供主廚精緻早餐及晚餐美味料理享用。SPA 並有「窈窕媽咪 保養療程」66 折(原價 7,300 元)獨寵優惠，讓媽咪享受「白磺溫泉軟化肌膚」，同時體驗「韓式手法獨特的溫柔淨化魅力」及「專業輕柔舒適按摩」手法。
📍福容台北一館
帶著媽媽一同入住福容台北一館，雙人入住精緻客房每房每晚5,199起，除享有雙人自助式豐盛早餐之外，每房再贈送澳洲經典羊毛脂保養品品牌-Leimei蕾綿羊毛脂維他命E滋潤霜、澳洲 Nature's Care皇家XO級Royal蜂膠牙膏、福隆海洋溫泉粉各一入、享受Lih SPA「單人四季五行精油按摩30分鐘」療程一套，以及至大廳酒吧啜飲天然原萃原始風味的花草茶乙壺，總價值超過2,000元以上。
📍捷絲旅臺大尊賢館
晶華國際酒店集團旗下捷絲旅臺大尊賢館與臺大博物館群攜手合作推出「繆思旅‧寵愛媽咪」一泊二食母親節住房專案，即日起開放預訂，入住日為即日起至31日止。入住房客除享自助式早餐之外，位於飯店二樓「義饗食堂」餐廳的主廚亦備妥義式海陸窯烤四人分享餐，邀請全家大快朵頤，母親節週末三日入住再加贈精選紅酒乙瓶。以入住精緻四人房為例，每人最低只要1,750元起。官網訂房加購高鐵車票享全台最低7折起優惠，以上房價已包含10%服務費及5%稅金。
📍捷絲旅台北三重館
即日起至5月31日，推出豪華客房平日最低優惠2,512元起，其中包含自助式吃到飽早餐，還加碼每房贈送獨家合作「KOZI滋養賦活精華10ml(角鯊修護小橘瓶)」。5月於每日下午3點到5點的Happy Hour中，額外加碼提供三款日本知名清酒，包含「千歳鶴 純米酒 吟風」、「今西 純米吟釀 朝日」、以及「六十餘洲 純米酒 山田錦」，三款酒皆有多數獲獎肯定，且背景都是百年歷史的酒造入住房客，下午時段皆可享無限量暢飲。
📍捷絲旅高雄站前館
位於高雄火車站前捷絲旅高雄站前館，打造適合親子家庭出遊且舒適和便利的住宿體驗，即日起至5月底推優惠，專案加碼贈送紐奇肌面膜及人氣蔬食自助晚餐，全家大小四人同行，每人每晚平均只要1,325元起。而臨近衛武營國家藝術文化中心的捷絲旅高雄中正館，同樣推出入住名人套房，加碼贈「Take a Snooze 瞇一下香氛隨行禮」，內含試管淡香水及香膏。
📍捷絲旅台南虎山館
緊鄰奇美博物館及十鼓文創園區的台南虎山館，擁有一座戶外夢幻泳池，適合舒緩身心、暢享親子戲水時光，即日起至5月底推優惠，專案房型為寬敞舒適的鼓得家庭客房，除附贈翌日早餐兩客外，週日至週四入住還可享限量升等至14 坪鼓城家庭套房，兩大二小入住每人每晚平均只要1,300元起。
📍捷絲旅花蓮中正館
位於東台灣的捷絲旅花蓮中正館，即日起至5月底贈送媽咪自助早餐、迎賓午茶、延遲退房禮遇至14:00、以及在地特產「小米長大」小米酒，旅人可體驗花蓮獨有的慢活步調，亦或是前往飯店臨近商圈大啖花蓮必吃美食，入住豪華四人房，每人每晚平均只要945元起。
📍捷絲旅北台灣西門、捷絲旅礁溪雙館
即日起至5月底推優惠，台北西門館每房加碼贈送精選紅酒乙瓶，宜蘭礁溪溫泉館則免費贈送媽咪許願最愛中式紓壓按摩50分鐘，以「沛」日式溫泉客房為例，入住加贈自助式早餐，兩人同行每人只要1,750元起。5月10至12日母親節三天入住，還有延遲退房至中午12點及免費MiniBar禮遇。
📍台北艾麗
即日起至5月28日限量推出「艾馨尊寵」母親節國人一泊二食住房專案，電話預訂專屬優惠，與最摯愛的母親一同入住尊貴客房，每晚最低8,000元+15.5%起，或入住行政套房每晚最低1萬4,500元+15.5%起，享入住當晚The Terrace大廳酒吧雙人下午茶乙套及翌日自助式早餐，每房更獨家贈送EB SPA精油體驗組乙組，包含來自英國皇家經典芳療品牌Aromatherapy Associates明煥晨曉沐浴油及晚間舒緩沐浴油，及極致芳療客製化課程90分鐘折價券。
5月11日及5月12日兩日期間入住，下午茶套餐免費升級為LA FARFALLA義式餐廳母親節限定套餐兩客，並隨餐附贈2杯氣泡酒及母親節蛋糕一顆。
📍台北寒舍艾美酒店
推出「媽咪最艾美」母親節住房專案，即日起至5月26日之週末雙人入住豪華套房每晚9,999元起+15.5%、主管套房每晚1萬5,800元起+15.5%，房內擁有BOSE立體環繞音響、illy咖啡機等，翌日再享早餐兩客。預訂主管套房再享行政樓層禮遇以及母親節精緻花束。預訂專案前60組限量提供【藝術香氛殿堂Editions De Parfums Frédéric Malle馥馬爾香氛出版社】的法式沾香典藏瓶7ml，由多位世界頂級調香師詮釋玫瑰的不同風格，每瓶玫瑰香氣都代表著每位不同個性鮮明的角色，讓每一位女性擁抱出自己的樣子。
📍台北晶華酒店
即日起至5月30日，推出「極致寵愛媽咪假期」住房專案，邀請與媽媽入住最高樓層的沐蘭套房，並於雙人療程房內享受榮獲「Haute Grandeur Global Awards - Best LuxurySpa in Taiwan」，以及「富比士旅遊指南評鑑大獎」的沐蘭SPA療程，客房內則備妥由南投鹿谷凍頂烏龍搭配有機大花玫瑰泡製而成的「玫瑰凍頂烏龍香檳茶」，入住價格為兩人成行、每房1萬3,600元起，房客同時享有CNN推薦的豐盛自助早餐以及晶華城市星空電影院等設施與服務。
📍台北遠東香格里拉飯店
推出「美麗時刻 母親節獨家Spa住房專案」，直接免費升等至豪華閣尊榮客房，享受有「飯店中的飯店」之稱的豪華閣貴賓禮遇，包含豐盛早餐、下午茶以及晚間雞尾酒歡樂時光暢享小點與飲品，還可至李白居期間限定的Dream Bar 享用迎賓精選特調兩杯，再加贈位於飯店40樓施舒雅SOCIÉ Spa 價值4,400元的香氛能量按摩或深層肌肉按摩療程60分鐘，還能免費享用設備齊全的健身房、三溫暖、頂樓戶外景觀恆溫泳池等休閒娛樂設施。每房每晚9,400元起。
📍台北漢來大飯店
推母親節專屬「寵愛媽咪住房專案」與系列活動。台北漢來大飯店豪華客房每晚8880元起，而被粉絲暱稱為孫仙的孫藝珍本人於4月首度來台時，即是下榻台北漢來大飯店，為了讓媽咪們也能一同感受孫仙的風采，台北漢來於此母親節住房專案更加碼贈送由孫藝珍代言的「m2美度超能膠原飲(8入)」。
📍高雄漢來大飯店
豪華市景客房每晚7506元起，能至43樓享用高空自助式早餐，並贈送SABON玫瑰茶語香氛保養組合，內容包含品牌最具代表、全球每30秒就賣出一罐的身體磨砂膏及玫瑰茶語身體乳液禮盒(價值3,360元) 。
📍君品酒店
推「女王的奢享時光」住房專案，5月10日至5月12日入住君品酒店行政套房享1萬394元起、君品套房享1萬1549元起，再贈送AVEDA迎賓禮、「粉紅佳人」造型蛋糕乙個(4吋)、白蘭氏雞精禮盒乙組、精選House Wine乙瓶、繽紛自助早餐以及Mini Bar乙次，還加碼享「翰林軒Le Salon」貴賓禮遇及免費體驗君品經典版藝術導覽。若預訂君品套房更獨家贈送巧克力酒禮盒。
📍雲品溫泉酒店
「璀璨美肌」住房專案專為女性貴賓設計，5月入住經典湖景房，一泊二食只要1萬4,520元起，更加贈瑞士頂級護膚品牌VALMONT美肌保養組及護手體驗。餐飲活動特別推出母親月限定的「玫瑰福滿堂」，將時下流行的圍爐煮茶體驗，加入全國第一座無毒玫瑰園「玫開四度」的玫瑰花醬，讓旅客可在半戶外的私人湖景空間享用玫瑰主題茶品點心。
5月11日至5月12日間辦理「上上籤」抽獎活動，將抽出VALMONT免費療程體驗、VALMONT精品級護膚保養品等好禮。
📍兆品嘉義酒店
5月祭出感恩慈母月，即日起至5月31日入住兆品嘉義僅要1,919元起，再加碼贈送當地知名的飲品兌換券或嘉義在地伴手禮。
📍台東紅葉谷綠能溫泉園區
推出的「CINA我愛你」，在五月份媽咪感恩季期間，至親子同樂水泉區遊玩即可享買大送小的超值優惠。5月12日前入住，即可獲得白蘭氏強化型葉黃素凍。
📍六福居
結合坐落台北市中山區中心之地理優勢，推出「醫療健檢打氣住房專案」，除享有一趟來回醫療健檢或醫美診所的計程車乘車服務外，每間住房將為住客送上曾榮獲臺灣百大伴手禮獎的「黃金蟲草鮑魚烏骨雞煲湯」，此外入住期間可享交誼廳Happy Hour禮遇，暢飲台灣特色啤酒、飲料、輕食等。「醫療健檢打氣」住房專案每房每晚5,899元起，第二晚起享續住優惠價每晚3,999元，至多續住兩晚。
📍墾丁凱撒
即日起至5月31日，推出「媽咪520住房專案」，雙人入住景觀客房一泊二食平日每晚5,200元起，含自助式早餐與晚餐，每日限量僅五間。專案加贈高達93%天然成份、36小時長效保濕的「SABAYAA柔皙嫩手霜」及100%天然純淨、能使雙唇長時間保持彈潤飽滿的「彈力潤唇精華油」。入住還可再參加中獎率100%刮刮卡活動，最大獎免費入住市價4萬元的「豪華花園套房」。
館內的「發現西餐廳」也有餐飲優惠，凡5月12日前完成預訂，5月前往發現西餐廳用餐，雙人同行第二位可享520元用餐優惠（服務費另計）。
📍瑞穗天合國際觀光酒店
即日起至5月31日期間雙人入住，只要同房旅伴中有媽媽身分或是金牛座壽星，即可以雙人房價格升等四人房一泊二食1萬元起，再贈兩位5歲以下兒童免費入住。優惠包含芳泉百匯早餐和晚餐一泊二食，再送天成飯店集團代言人布偶乙隻，溫馨5月一起來泡湯戲水、漫步歐風莊園，共度美好旅行時光。
📍承億文旅六館
針對5月母親節檔期，推出專屬50歲以上族群限定優惠，凡憑50歲以上（含）身分證預訂，就可用最低1450元入住承億文旅，雙人入住等於每人725元，還含有早餐。一張身份證最多可訂4間房，需本人有入住，即日起至5月3日開放訂房，入住期間為即日起至6月28日，該專案母親節也能入住，但假日需另外加價。優惠價格包含承億文旅六館：平日入住淡水吹風的水鳥標準雙人房、台中鳥日子的白文鳥標準雙人房、花蓮山知道的台灣白標準雙人房，最低27折，只要每晚1450元。
墾丁雅客小半島也祭出初夏優惠，大白花蝶標準雙人房只要2,150元。而「潭日月」以及「桃城茶樣子」的樂山標準雙人房及穀雨標準雙人房，則分別享有3,400元與2,550元的超值價格。專案皆含早餐，升等四人房最低600元起，旺日最低只需加價200元即可入住。各館限定官網訂房，數量有限。
📍桃園高爾夫俱樂部．悅華大酒店
同樣針對5月母親節期間鎖定樂齡旅客市場，即日起至2024年12月27日止，推出樂齡悅華平日一泊三食住宿優惠，歡迎年滿55歲以上之樂齡族群於平日週日至週四入住，每晚2699元、週五3,499元、週六4,299元，兩人同行入住換算每人只要1350元起，住宿優惠包含：入住當日品茗午茶時光、晚間自助式消夜與翌日早餐，同日揪團訂房滿三間以上再贈館內KTV歡唱2小時，輕鬆慢活享受豐富的度假行程。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！