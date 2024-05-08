美股波動！台股高檔震盪有撐？高息主動式基金追求超額報酬
受到國際總經影響，近期台股波動劇烈，台股今（8）日開低，早盤一度跌百點，下殺到20547點，但午盤跌幅縮小，來到平盤附近。有專家指出，主要是市場對聯準會今年降息預期時程延後，高評價成長股進入重新訂價階段，股市短線呈現區間震盪，但強調全球景氣回穩，台股企業獲利也將持續成長，台股長線仍有機會，投資人可留意主動型高息基金，為投資人追求長期超額報酬。
記者許家禎／台北報導
統一台灣高息優選基金（基金配息來源可能為本金及收益平準金）基金經理人陳釧瑤表示，美國通膨數據高於預期，使市場對聯準會今年降息預期時程延後，幅度也縮小，高評價成長股進入重新訂價階段，使股市短線呈現區間震盪。但整體經濟數據顯示美國製造業重回擴張，產業庫存回補需求持續且就業數據強勁。但在全球景氣回穩的狀況下，台股企業獲利也將持續成長，使台股長線仍有表現機會。
陳釧瑤指出，統一台灣高息優選基金結合統一投信金獎團隊研究實力與台股市場高殖利率特性，優選具備成長潛力的高股息股，為高股息投資人追求長期超額報酬，也是統一投信旗下唯一一檔有月配息級別的台股主動式基金。基金於去年9月12日成立，每單位初始淨值為10元，今年5月6日淨值達到12.36元。這檔基金月配息級別已於5月3日除息，期後配息公告每單位配發金額0.0824元，配息發放日為5月15日，本次年化配息率為8.04%。
※【NOWnews 今日新聞
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