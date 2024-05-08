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視察民德國中周邊治水工程　黃偉哲盼改善學區周邊積淹水

▲台南市北區民德國中周邊因地勢低窪，如有瞬間豪大雨常造成路面積、淹水，市長黃偉哲中央爭取到經費5,400萬元，盼改善學區周邊積淹水。(圖／台南市府提供)
▲台南市北區民德國中周邊因地勢低窪，如有瞬間豪大雨常造成路面積、淹水，市長黃偉哲中央爭取到經費5,400萬元，盼改善學區周邊積淹水。(圖／台南市府提供)

記者郭俊暉／台南報導

台南市北區民德國中周邊因地勢低窪，如有瞬間豪大雨常造成路面積、淹水，經市長黃偉哲積極向中央爭取到經費5,400萬元，辦理B幹線排水箱涵工程，將該區地表逕流順利排洪至柴頭港溪，可望改善西門路及公園北路口每逢豪雨即產生之路面積淹水課題。今(8)日黃偉哲前往視察施工進度，並關心雨季來臨時的應變措施，確保民眾通行安全。

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▲北區西門路及公園北路交叉口周邊包含長北街、長德街，現況排水路僅依靠兩側側溝，雨水順勢流向低處及側溝，使得地處低窪的民德國中及周邊一帶容易積水成災。(圖／台南市府提供)
▲北區西門路及公園北路交叉口周邊包含長北街、長德街，現況排水路僅依靠兩側側溝，雨水順勢流向低處及側溝，使得地處低窪的民德國中及周邊一帶容易積水成災。(圖／台南市府提供)
近年來受極端氣候影響，常有瞬間豪大雨，北區西門路及公園北路交叉口周邊包含長北街、長德街，現況排水路僅依靠兩側側溝，雨水順勢流向低處及側溝，使得地處低窪的民德國中及周邊一帶容易積水成災。

黃偉哲表示，治水工程完成後，可有效改善未來逢瞬間豪大雨時，民德國中及其周遭低窪道路的積淹水問題，保障兩側民房等個人財產安全，使民眾脫離積淹水之苦。過去每逢大雨，用路人為避免行經積水路段車輛拋錨，只好繞道而行，但必須接送子女上下學的家長卻無法避免而苦不堪言，未來完工後，將可大幅提升當地交通便捷。

水利局長邱忠川也指出，該工程自112年6月動工迄今，已完成公園北路段180公尺排水箱涵，惟施工期間，西門路與公園北路口有各管線單位為配合本案工程，進行過路管線改道，目前各管線單位也如火如荼進場施工，預計今年9月重新刨鋪路面申報完工，市府也感謝民眾體諒工程施工所造成的不便，後續工程會加快速度，將最後收尾工程提早完成，以便在汛期發揮效能。

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