「關渡鹹粥」越籍闆娘遭1槍斃命！丈夫怒轟嫌犯 一審判無期徒刑
去年6月，台北市北投區關渡知名鹹粥店發生一起槍殺案，一名51歲周姓男子前往粥店用餐時，見到43歲越南籍潘姓老闆娘年輕貌美，不顧潘女有家室依然努力追求依然無果，周男竟因求愛萌生殺心，持槍潘女近距離射殺，死者丈夫悲痛不已，請求法院重判，士林地院一審今（8）日宣判依殺人罪判處無期徒刑。
記者孫唯容／綜合報導
回顧案發經過，潘女嫁來台灣18年，和丈夫育有一雙子女，夫妻倆在北投區開「關渡鹹粥店」經營多年，51歲周男用餐後，對潘姓老闆娘一見鐘情，開始追求但遭拒，同年5月初，周男再度前往鹹粥店吃飯，過程中加點1份炸豆腐，潘女卻先將炸豆腐給後面點餐客人，新仇舊恨下，周男一時氣憤下決定將人殺害。
2023年6月10日下午1時許，周男騎車到鹹粥店，與潘女交談沒幾句後，竟掏出手槍朝潘女開了1槍後畏罪逃逸，犯案過程不超過20秒，潘女左胸中彈當場失去生命跡象，送醫搶救仍因傷重不治。警方獲報後立即循線追緝並於隔日凌晨將周男逮捕，事後檢方偵結，將周男依殺人、非法持有具殺傷力之非制式手槍、非法持有子彈等罪嫌依法起訴。
士林地方法院3月27日審理該起槍擊案，死者丈夫林男在法庭非常悲痛，怒斥周姓嫌犯追不到妻子奪命報復，請求法官判處重刑，士林地院一審今（8）日宣判依殺人罪判處無期徒刑。
※【NOWnews 今日新聞
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