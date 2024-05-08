外國人必訪「全台十大IG景點」太落漆！彩虹眷村周邊彩繪斑駁惹議
台中市南屯區的「彩虹眷村」，被選為「全台十大IG景點」，是外國人到台中觀光的首選，今年初彩虹爺爺過世後，遊客不減反增。但週邊的彩繪處處斑駁、不少設施待維修，附近停車亂象更讓居民苦不堪言。市議員何文海要求市府儘快改善，別讓外國遊客笑台中太落漆。
記者顏幸如／台中報導
紅到國外的彩虹眷村，是外國人最喜歡的台中觀光景點冠軍，由彩虹爺爺黃永阜打造的天馬行空彩色世界，因童趣可愛，不僅曾被美國知名旅遊雜誌《孤獨星球》評選為「世界的秘密奇跡」，甚至被選為外國人來台必遊的「全台十大IG景點」。
台中市議員何文海今（8）日質詢時表示，彩虹眷村吸引不少國內外遊客，每天動輒5到7千人，彩虹爺爺過世後，市府說要設立紀念專區，但很多遊客搞不清楚哪些是彩虹爺爺的畫作、哪些是再製，現場未見導覽解說，也沒有說明牌，周邊的彩虹公園處處斑駁，不少設施待維修，讓人感嘆「這就是國際景點的門面」？
副市長黃國榮答詢時，一開始表示彩虹爺爺已經往生，作品是文化資產不能輕易補畫，但看了何文海出示的畫面，馬上判斷出「這風格不是彩虹爺爺的」！並表示市府實地了解後會積極處理，何文海此時也笑說「對！圍牆是徒弟塗的，當初我也畫過（參加彩繪活動）。」
何文海說，既已發展成國際景點，市府就不能只顧宣傳觀光，卻沒做好維護工作，彩虹眷村天天有遊覽車載來遊客，也有不少國外遊客自行前來，但附近停車場不足，居民常抱怨大車小車亂停、遊覽車怠速等遊客上車，不僅造成環境的傷害，也讓附近居民苦不堪言。
交通局長葉昭甫表示，附近大客車的臨停車格只有一個，的確不夠用，會在附近找看看適合的地點，指定做為大客車停車區，一個月內回報議會。觀旅局長陳美秀舉例中正紀念堂經驗，遊覽車可以先停放讓遊客下車，再去車程10分鐘內的停車場等候，就可以解決怠速問題。