新北捷運六線齊發五大創新　打造基北北桃軌道共榮圈

新北捷運工程局努力打造基北北桃軌道共榮圈，五年來營運路線已新增26公里26座車站，2025年捷運三鶯線完工後，路線長度累積達40公里38座車站，是全國第一！三環六線2030願景每十萬市民享有3座車站，新北市將成為路網中心串連基北北桃，新北捷運「北接基隆、中接雙北、南接桃園」，建構緊密的「北台軌道共榮生活圈」，成為可服務千萬人的三環六線。
新北市長侯友宜說明，目前新北捷運六線齊發，興建57公里51座車站，包含捷運三鶯線、萬大中和線、土城樹林線、南北環線、汐止東湖線及基隆捷運、淡海輕軌第二期。此外，新北市持續推動五泰板輕軌、八里輕軌、深坑輕軌等路線，未來三環六線全部完成，新北市境內將有180公里168座車站。新北捷運以規劃、工程、技術、用地、開發，五大創新來推動路線串接基北北桃，「北接基隆」往北以汐止東湖線及基隆捷運連接基隆，實現基隆與雙北間的便捷往來；「中接雙北」透過新北環狀線、南北環段、萬大中和線及土城樹林線，串連雙北既有的捷運路網，像是淡水線、新店線、文湖線等共可15處轉乘，大幅提升雙北間轉乘便利性；並藉由三鶯線及三鶯線延伸桃園八德段「南接桃園」，串接桃園綠線與板南線，建立新北、桃園間新的捷運路網。
新北捷運局長李政安進一步說明，未來完成路網串連後，新北、台北、基隆及桃園將透過軌道建構緊密的「北台軌道共榮生活圈」，成為有61個行政區、千萬人的國際級大都會。新北捷運將遍佈境內18個行政區，帶動周邊整體開發區，配合33處捷運開發案，引入人口、創造商機，建構以捷運車站為中心之生活型態，實現安居樂業的新北捷運生活。
李政安局長表示，新北捷運工程成果領先全國，捷運營運成績也同樣亮眼，新北捷運公司接手營運後，營運路線長度從7.3公里增加到32.4公里，月運量成長7倍，從36萬人次增長到275萬人次。不過營運也面臨挑戰，今年4月3日花蓮大地震，第一時間新北捷運公司即啟動災害作業程序，在充分確保旅客安全下完成疏散並進行全線初步檢查，隨後發現環狀線部分路段有受損情形，新北捷運局會同專家確認，旋即展開搶修，順利在清明連假上班前讓二階段恢復營運，市民安全一直都是最優先考量，後續板橋站-中和站區間修復時間較長，必定經專家確認安全無虞後，再恢復營運。
▲萬大中和線潛盾隧道。（圖／品牌提供）
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