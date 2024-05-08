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台中媽媽快衝！春囍打邊爐進駐誠品480　「母親」爽領50隻白蝦　

▲春囍打邊爐進駐台中誠品480，因應母親節檔期，4人同行其中只要有「母親」，免費爽吃50隻白蝦。（圖／記者葉盛耀攝）
▲春囍打邊爐進駐台中誠品480，因應母親節檔期，4人同行其中只要有「母親」，免費爽吃50隻白蝦。（圖／記者葉盛耀攝）

記者葉盛耀/綜合報導

發跡自高雄的「春囍打邊爐」，以道地港澳鍋物加上近兩年超紅的酸菜魚而聞名中南部，繼去年開設台中崇德店之後，近日還進駐台中七期的最新商場「誠品480」的6樓，成為台中第二家分店，並因應母親節到來，台中兩家分店都推出母親節優惠，即日起至5月26日，4人同行並有母親，只要每人都達低消，整桌直接送媽媽吃50隻白蝦。

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2大用餐時段吃飯，加碼看歌舞表演

開幕才剛一個月的「春囍打邊爐-誠品 480 店」，全店以太空主題為設計，白色燈線猶如流星劃過痕跡，加上大量銀色金屬與圓弧型座椅，宛如身處太空艙般科技氛圍，且「春囍打邊爐-誠品 480 店」更規劃會於每天 13:30、19:30 兩個時段推出「春囍粉紅泡泡」歌舞表演，店員化身粉紅太空人以及與顧客互動小遊戲，贈送超潮週邊商品。吃鍋不但變得超潮，且熱鬧又繽紛。

▲「春囍打邊爐-誠品 480 店」以太空主題，裝潢滿是科技感，每天還有兩時段推出「春囍粉紅泡泡」歌舞表演。（圖／記者葉盛耀攝）
▲「春囍打邊爐-誠品 480 店」以太空主題，裝潢滿是科技感，每天還有兩時段推出「春囍粉紅泡泡」歌舞表演。（圖／記者葉盛耀攝）
以港式鍋物起家的「春囍打邊爐」，在新開店「誠品 480 店」除了吃得到澳門經典鍋物「乳豬海鮮煲」，另外也有大四喜鍋，一次能挑選麻辣鍋、麻奶鍋、番茄鍋、花雕雞等多種口味。

此次更推出中區期間限定「港式沙嗲鍋」，標榜湯中的靈魂沙嗲醬以秘製配方調配而成，手炒沙茶加上咖哩及多種中藥材，並融合熬煮多時大骨湯，濃郁夠味，湯鍋一上桌，湯底就有份量十足的已事前滷製過牛腱肉、魚蛋與豆腐等，相當划算。

▲春囍招牌鍋物包含大四喜鍋，一次可以選擇四種口味湯底，涮煮肉片、海鮮都適合。（圖／記者葉盛耀攝）
▲春囍招牌鍋物包含大四喜鍋，一次可以選擇四種口味湯底，涮煮肉片、海鮮都適合。（圖／記者葉盛耀攝）
▲「春囍打邊爐-誠品 480 店」限定的港式沙嗲鍋，一上桌鍋底有有許多好料。（圖／記者葉盛耀攝）
▲「春囍打邊爐-誠品 480 店」限定的港式沙嗲鍋，一上桌鍋底有有許多好料。（圖／記者葉盛耀攝）
除了限定湯鍋，還有中區限定新的甜點，像是「方塊甜心」，烤過的吐司塊，搭配上4種沾醬，包含泰奶醬、奶黃醬、鮮奶醬、斑斕咖椰醬，據說一推出就很受年輕人喜愛。

▲春囍打邊爐中區限定新的甜點，名為「方塊甜心」。（圖／記者葉盛耀攝）
▲春囍打邊爐中區限定新的甜點，名為「方塊甜心」。（圖／記者葉盛耀攝）
這裡也有特別款的凍檸茶，茶湯選擇「鴨屎香」茶，因種在俗稱「鴨屎土」的黃壤土且茶葉葉形似鴨腳木而得名。「鴨屎香」以輕中度烘焙，令茶葉層次感鮮明，帶獨特花香，因此也有「茶中香水」、「銀花香」等美名，「春囍打邊爐」領先全台第一個以台灣產鴨屎香茶葉做成凍檸茶，喝起來順口清爽。

▲選用獨特的「鴨屎香」茶葉來製作凍檸茶，杯子外型也滿滿科技感。（圖／記者葉盛耀攝）
▲選用獨特的「鴨屎香」茶葉來製作凍檸茶，杯子外型也滿滿科技感。（圖／記者葉盛耀攝）
另外，隸屬海霸王齊下，標榜高CP值的打狗霸火鍋，標榜單人鍋價格最低318元起，多口味的湯底之外，還將火鍋結合日本料理，店裡吃得到各類生魚片、手卷、壽司等。此次針對母親節檔期，即日起至5月19日，推出包含母親在內四人同行消費，媽媽出示身份證件，同行中最年長的母親「今年幾歲，就送幾顆蛤蜊」。

▲「打狗霸」針對母親節檔期推出優惠，即日起至5月19日，只要帶母親四人同行用餐，媽媽出示身份證件，同行中最年長母親今年幾歲，就送幾顆蛤蜊。（圖／打狗霸提供）
▲「打狗霸」針對母親節檔期推出優惠，即日起至5月19日，只要帶母親四人同行用餐，媽媽出示身份證件，同行中最年長母親今年幾歲，就送幾顆蛤蜊。（圖／打狗霸提供）
另外，高雄有4家分店的陶林日式涮涮鍋，也是即日起至5月15日，針對母親節檔期推出媽媽前往消費開鍋，即可以優惠價加購海鮮盤，包含鮑魚、干貝、生蠔、白蝦、蛤蜊、花枝漿，只要加購價299元

▲高雄的陶林涮涮鍋因應母親節，推出海鮮加價購活動。（圖／翻攝陶林涮涮鍋臉書）
▲高雄的陶林涮涮鍋因應母親節，推出海鮮加價購活動。（圖／翻攝陶林涮涮鍋臉書）

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