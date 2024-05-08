NBA季後賽／雷霆117:95戰勝獨行俠！搶下G1　SGA瘋狂買犯攻下29分

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首節雙方你來我往戰成23：23平手，次節雷霆火力全開，打出39：30攻勢，上半場結束由雷霆以62：53領先，獨行俠一度在上半場落後多達12分，他們陷入苦戰的最大原因，無疑和雙星Luka Doncic、Kyrie Irving的低迷表現脫不了關係。
Luka Doncic在上半場12投4中，以低效率拿下12分、3籃板、4助攻的成績，還發生3次失誤，Kyrie Irving上半場則是沒怎麼拿球，4中2拿下6分，也發生多達4次失誤，此外在團隊在罰球方面比雷霆少罰9球（雷霆22罰17中、獨行俠13罰10）也影響戰局走向。
來到下半場後，獨行俠開局打出一波12：4的攻勢，一度將分差縮至1分，但隨後雷霆給予反擊打出14：4高潮，再度將比分拉開至雙位數，帶著89：79領先進到末節。之後雷霆主將「SGA」 Shai Gilgeous-Alexander與鋒線Jalen Williams聯手出擊，一口氣將分差拉開至18分，至此後獨行俠再無力反撲，在3分30秒時將主力撤下投降，終場雷霆就以117:95擊敗獨行俠。
Doncic、Irving發揮低迷 雷霆先聲奪人
雷霆Shai Gilgeous-Alexander今19投8中、罰球13投11中，拿到下29分9籃板9助攻的成績，中鋒Chet Holmgren則是貢獻19分7籃板1助攻的表現。
獨行俠球星Doncic此役雖上場全場最高的41分鐘，但手感不佳19投僅6中，三分球更是8中1，拿下19分，正負值為-21。Kyrie Irving在前幾場的勁爆演出後，今晚回歸「凡人」表現，全場14投7中，拿下20分，全場正負值為-15，兩人發揮不佳，是獨行俠落敗的最大主因。
球評李亦伸昨天認為，獨行俠和雷霆系列賽較難預測，需要先看個2、3場，觀察雙方球星的發揮，並且點出Luka Doncic和Kyrie Irving常用「開外掛的方式」來贏得比賽，雷霆雖然種子順位較高，但也沒有必贏的把握。
不過首戰雷霆出色地限制了 Doncic和Irving，展現優異的防守能力，整支球隊在季後賽開打至今，並沒有出現太多生澀和經驗不足的困擾。
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