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柯文哲被爆「北市魚果市場」涉弊！多花49億險爛尾　中華工程回應

▲台北市前市長柯文哲被爆，第一果菜及魚類批發市場改建工程涉弊，控為柯文哲任內第4弊案。圖為魚果市場現況外觀。（圖／翻攝Google評價）
▲台北市前市長柯文哲被爆，第一果菜及魚類批發市場改建工程涉弊，控為柯文哲任內第4弊案。圖為魚果市場現況外觀。（圖／翻攝Google評價）

記者徐銘穗/綜合報導

民眾黨主席、台北市前市長柯文哲涉及3大案爭議延燒，國民黨北市議員鍾小平、游淑慧等人，昨（7）再指「第一果菜及魚類批發市場」改建工程案為第4弊案，控柯任內多次流標後減項發包，先讓中華工程以125億元得標，再逼議會通過49億元追加預算蓋完魚果市場，否則只能拿到一棟爛尾菜市場。對此，中華工程今（8）稍早再度發出2點聲明，強調絕無不法情事。

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柯文哲北市長任內4弊案：台智光、北士科、京華城、魚果市場

魚果市場改建工程自2020年開工，經過3度流標後，由威京集團旗下的中華工程得標，截至今年4月施工進度34％。鍾小平痛批，柯與威京集團主席、中華工程董事長沈慶京官商勾結綁標，炮轟柯實在壞到極點，今（8）到監院要求彈劾。

而柯文哲所涉4爭議案為台智光案、北士科地上權設定案、京華城改建案容積率放寬案，以及第一果菜及魚類批發市場改建案。

▲京華城容積率爭議事件延燒，京華城股份有限公司董事長陳玉坤今（30）開記者會澄清。（圖／記者徐銘穗攝）
▲京華城容積率爭議事件延燒，京華城股份有限公司董事長陳玉坤（左）日前開記者會澄清。（圖／記者徐銘穗攝）
游淑慧控柯文哲為連任　竟讓市民多花40幾億

游淑慧昨（7）在《年代向錢看》節目中指控，她問市場處跟新工處官員當年市場發包策略，「為何會減項去做出一個爛尾樓，除非這次給40億追加，否則它就是個爛尾樓」。她質問官員「當年的減項是不是為了柯文哲連任的政績？」說官員對她點頭，痛批為了一人連任政績，竟讓市民多花40幾億。

而第一魚果市場的得標廠商，正是中華工程（簡稱中工）。游淑慧說，北士科14家潛在投資人，第一家也是中工，諷說：「柯文哲來來去去的廠商，不是新壽就是中工。」

對此，柯文哲強調，2020至2022年疫情時營造成本上漲20％，所以很多物價都需要調整。民眾黨發言人吳怡萱則補充，當時會採取減項發包，是工程多次流標，市府因此祭出應對策略，相關作為都曾向議會報告、說明，過程、預算以及決議也都經過議會同意。

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者呂炯昌攝）
▲民眾黨主席柯文哲近日遭控，台北市長任內涉及多起弊案。（圖／記者呂炯昌攝）
中華工程兩度聲明　強調絕無不法

而中華工程昨（7）晚緊急發出3點聲明，強調沈慶京非中工董事長，此案公司一切按照台北市招標內容評估後進行投標，絕無不法情事，對於鍾小平不實言論嚴重傷及公司商譽與股東權益，將保留法律追訴權。

今（8）針對游淑慧在節目上指控，中工再發出2點聲明，強調一切都依台北市招標內容評估後進行投標，絕無不法情事，對於游淑慧不實言論嚴重傷及公司商譽及股東權益，將保留法律追訴權。

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