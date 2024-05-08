柯文哲被爆「北市魚果市場」涉弊！多花49億險爛尾　中華工程回應

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魚果市場改建工程自2020年開工，經過3度流標後，由威京集團旗下的中華工程得標，截至今年4月施工進度34％。鍾小平痛批，柯與威京集團主席、中華工程董事長沈慶京官商勾結綁標，炮轟柯實在壞到極點，今（8）到監院要求彈劾。
而柯文哲所涉4爭議案為台智光案、北士科地上權設定案、京華城改建案容積率放寬案，以及第一果菜及魚類批發市場改建案。
游淑慧控柯文哲為連任 竟讓市民多花40幾億
游淑慧昨（7）在《年代向錢看》節目中指控，她問市場處跟新工處官員當年市場發包策略，「為何會減項去做出一個爛尾樓，除非這次給40億追加，否則它就是個爛尾樓」。她質問官員「當年的減項是不是為了柯文哲連任的政績？」說官員對她點頭，痛批為了一人連任政績，竟讓市民多花40幾億。
而第一魚果市場的得標廠商，正是中華工程（簡稱中工）。游淑慧說，北士科14家潛在投資人，第一家也是中工，諷說：「柯文哲來來去去的廠商，不是新壽就是中工。」
對此，柯文哲強調，2020至2022年疫情時營造成本上漲20％，所以很多物價都需要調整。民眾黨發言人吳怡萱則補充，當時會採取減項發包，是工程多次流標，市府因此祭出應對策略，相關作為都曾向議會報告、說明，過程、預算以及決議也都經過議會同意。
中華工程兩度聲明 強調絕無不法
而中華工程昨（7）晚緊急發出3點聲明，強調沈慶京非中工董事長，此案公司一切按照台北市招標內容評估後進行投標，絕無不法情事，對於鍾小平不實言論嚴重傷及公司商譽與股東權益，將保留法律追訴權。
今（8）針對游淑慧在節目上指控，中工再發出2點聲明，強調一切都依台北市招標內容評估後進行投標，絕無不法情事，對於游淑慧不實言論嚴重傷及公司商譽及股東權益，將保留法律追訴權。