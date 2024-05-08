Energy TORO跳完16蹲「昏倒」！坤達只擔心這件事 粉絲一聽笑暈
Energy牛奶、阿弟、書偉、TORO、坤達各自單飛15年後，5人全員合體回歸樂壇，新專輯《HERE I AM》第二波主打歌〈星期五晚上〉自創「E16蹲」高強度舞步，TORO於簽唱會唱跳完這首歌還假裝昏厥在舞台上，阿弟昨（7）日發文表示，他被鄰居質疑體力是否撐得住，沒想到，坤達冷不防神回覆：「沒有露屁屁都還好！」
記者楊穎軒／綜合報導
〈星期五晚上〉結尾的16蹲，必須連續做出16個蹲跳動作，有些微難度，不過對平均年齡40歲的Energy不是問題，阿弟在Thread發文，透露倒垃圾時遇到鄰居，一見到他就問：「你還有力氣倒垃圾喔？」阿弟笑說，其實16蹲真的還好，虧TORO簽唱會上跳完後直接倒地：「我也不知道躺在地上的那個是在演哪齣？」歡迎大家來挑戰16蹲。
貼文發布後，粉絲紛紛留言：「剛復出就在平台嘴團員，不合啦（誤）」、「你們要好好照顧膝蓋」、「好幽默的鄰居」、「那你下次可以表演一下16蹲倒垃圾嗎？」有人表示：「你要跟鄰居說，我每天都有16蹲，當然有力氣倒垃圾啊！」阿弟回覆：「也沒有這麼愛蹲好嗎？我膝蓋還有舊傷在！」
而坤達也在該貼文留言，透露自己跳16蹲唯一顧忌：「我覺得沒有蹲到露屁屁都還好！」讓粉絲全笑翻，「唯一沒變的就是一樣很會放冷箭」、「這是預言演唱會給我們看屁屁嗎」、「原來沒有露屁屁是重點」、「感覺這是TORO某一天會發生的事」、「你是不是偷婊誰？」
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