遭爆誘「刑事戰將」牽線博弈集團！徐培菁怒發聲明：子虛烏有

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聲明全文：
茲因本期鏡週刊(民國113年5月8日)以「高階警中美人計」為標題，報導徐培菁女士為2580博奕集團共犯及涉嫌藉由林明佐先生得知並洩漏偵查秘密，純屬子虛烏有，茲代當事人徐培菁女士，嚴正澄清聲明如下。
一、徐培菁女士從未與報導所稱之2580博奕集團有任何聯繫，更與該集團無任何關係，徐培菁女士卸任臺灣電競聯盟董事長後，憑藉專業經營遊戲設計開發公司，且開發之遊戲種類甚廣，並無報導所稱遭博奕集團吸收之情事。
二、徐培菁女士與林明佐先生結識多年，嗣因徐培菁女士擔任董事長之慈善基金會長期資助臺中市之弱勢員警，始與時任臺中市政府刑事警察大隊長之林明佐先生熟稔，雙方從未以老公、老婆之語互稱或打情罵俏，鏡週刊以「打情罵俏」、「雙方以老公、老婆互稱」、「高階警中美人計」等子虛烏有之描述，致使讀者誤信徐培菁女士以美人計色誘林明佐先生為不法行為，已嚴重毀損徐培菁女士之形象。
三、偵查程序、內容雖得由偵查機關適度公開或揭露，然應統一由發言人或受指定人員發布，此為偵查不公開作業辦法所明訂。徐培菁女士上週於律師陪同下自願到場協助調查，調查官、檢察官於偵訊期間一再警告不得將訊問內容告知在場以外之人，然鏡週刊竟得取得偵辦過程之細節，甚且連細枝莫節之對話紀錄均得以披露，承辦本案之法務部調查局中部地區機動工作站、航業調查處高雄調查站、廉政署廉政署中部地區調查組、高雄市政府刑事警察大隊是否涉有公務員洩漏國防以外秘密罪嫌，實應由臺中地方檢察署檢察官查明究辦。
四、徐培菁女士重申並非鏡週刊報導所稱博奕集團成員，更與報導所稱林明佐先生之來源不明財產無關，檢調單位既稱尚有共犯仍待追查，卻任由偵查程序、內容外洩予新聞記者，已嚴重違反上開作業辦法之規定，且不無隔空指導未到案集團成員辦案方向之嫌，徐培菁女士深表遺憾，尚祈承辦檢察官查明以正視聽。