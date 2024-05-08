Derrick White近3戰場均29.3分！塞爾提克「贏球鐵律」全靠他多投

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近3場比賽砍進20顆三分球 成NBA歷史第4人
Derrick White在近3場比賽中，三分球總計37投20中，命中率高達54％，此外兩分球命中率和罰球命中率也都超過5成，真實命中率來到77％，20顆的三分球，讓他成為史上第4位在3戰投進20顆三分球的球員。從季後賽開打至今，Derrick White已經命中28記三分球，成為季後賽砍進最多三分球的球員。
出手12次就鐵定贏球？塞爾提克在Derrick White出手12次的比賽拿下21連勝
根據數據統計，塞爾提克在本季在Derrick White出手12次的比賽拿下21連勝，上次Derrick White出手12次塞爾提克輸球，要追溯到今年1月20日塞爾提克對上金塊的比賽，該場比賽Derrick White18投中9拿24分，終場塞爾提克以100:102輸球。
在對上騎士G1賽後，Jaylen Brown接受訪問時說，「如果你還不知道Derrick White是誰，我建議你最好去了解一下他，我的意思是，他一直都很出色。」塞爾提克總教練Joe Mazzulla則表示：「Derrick White在攻守兩端表現都很出色，無論比賽需要他做什麼，他都願意。」
White本人相當謙遜，而且也不愛搶功完全以團隊至上，他在今日賽後接受訪問時直言：「不管我得0分還是幾分，只要球隊能夠贏下比賽就好。」
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