快評／灰狼「漏斗戰術」完美限制金塊進攻　Jokic迷失在長人林中

Derrick White近3戰場均29.3分！塞爾提克「贏球鐵律」全靠他多投

▲今日先發出戰的Derrick White手感發燙，本場比賽繳出16投9中，三分球12投7中拿下25分5助攻，近3場季後賽，Derrick White場均繳出29.3分，三分球命中率高達54％，儼然成為「綠衫軍」的第三巨頭。（圖／美聯社／達志影像）
▲今日先發出戰的Derrick White手感發燙，本場比賽繳出16投9中，三分球12投7中拿下25分5助攻，近3場季後賽，Derrick White場均繳出29.3分，三分球命中率高達54％，儼然成為「綠衫軍」的第三巨頭。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

NBA美國職籃季後賽，波士頓塞爾提克在今（8）日以120：87擊敗克里夫蘭騎士，拿下系列賽首勝，此役先發出戰的Derrick White手感發燙，本場比賽繳出16投9中，三分球12投7中拿下25分5助攻，近3場季後賽，Derrick White場均繳出29.3分，三分球命中率高達54％，儼然成為「綠衫軍」的第三巨頭

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近3場比賽砍進20顆三分球　成NBA歷史第4人

Derrick White在近3場比賽中，三分球總計37投20中，命中率高達54％，此外兩分球命中率和罰球命中率也都超過5成，真實命中率來到77％，20顆的三分球，讓他成為史上第4位在3戰投進20顆三分球的球員。從季後賽開打至今，Derrick White已經命中28記三分球，成為季後賽砍進最多三分球的球員。

出手12次就鐵定贏球？塞爾提克在Derrick White出手12次的比賽拿下21連勝

根據數據統計，塞爾提克在本季在Derrick White出手12次的比賽拿下21連勝，上次Derrick White出手12次塞爾提克輸球，要追溯到今年1月20日塞爾提克對上金塊的比賽，該場比賽Derrick White18投中9拿24分，終場塞爾提克以100:102輸球。

在對上騎士G1賽後，Jaylen Brown接受訪問時說，「如果你還不知道Derrick White是誰，我建議你最好去了解一下他，我的意思是，他一直都很出色。」塞爾提克總教練Joe Mazzulla則表示：「Derrick White在攻守兩端表現都很出色，無論比賽需要他做什麼，他都願意。」

White本人相當謙遜，而且也不愛搶功完全以團隊至上，他在今日賽後接受訪問時直言：「不管我得0分還是幾分，只要球隊能夠贏下比賽就好。」

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