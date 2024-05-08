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中國國安新規疑提前上路！手機恐被抽查　女入境「急刪敏感內容」

▲中國國安局上月底推出的2項新規將賦予海關人員檢查旅客手機或電腦的權力，原訂於7月1日實行，但有民眾發現疑似提前上路。圖為上海浦東機場。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國國安局上月底推出的2項新規將賦予海關人員檢查旅客手機或電腦的權力，原訂於7月1日實行，但有民眾發現疑似提前上路。圖為上海浦東機場。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

中國國家安全部4月26日公布2條執法程序規定，其中提到當地執法人員將被賦予檢查電子裝置的權力，待規定正式上路，到訪中國的遊客可能會被執法人員檢查手機或電腦等設備。不過原定稱規定將於7月實施，卻有旅客披露，深圳、上海等大城的海關已開始抽查入境旅客的手機或筆電。

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根據《自由亞洲電台》報導，中國國安部在4月26日時，公布兩條執法程序規定，分別為《國家安全機關安全行政執法程序規定》、《國家安全機關辦理刑事案件程序規定》，其中提到當地執法人員將被授予「檢查電子設備」的權力。上述2項「規定」將於7月1日實施。

不過一名剛從深圳回到香港的蔣姓女士向《自由亞洲電台》透露，上週末她在福田口岸見到身後1名女子被海關人員截查手機。她表示，「在深圳過海關的時候，看到兩個海關女工作人員在檢查一個女遊客的手機，把他手機打開，看完還說，你不只一個手機，你有沒有其它手機，把其它手機拿出來看一下。後來我就不知道了，我也是過關的時候看到的。」

蔣姓女士稱，上述情況最近在南京和杭州機場遇到兩次，「他就看你手機裡有什麼內容、有什麼照片、照片的內容。那一天我就把手機清理了一下，刪除敏感性很高的內容。」

另有一名邵姓上海居民表示，他最近從日本回上海時，也有看到海關人員在翻查一男子的手機，「我看到一個中國男子被海關攔停、翻看手機，然後就讓他走了，看來沒查出手機內有問題。」

據悉，中國提出的2項新規並未特別說明是否只針對中國公民，代表他國旅客入境中國時也有很大的機率被海關人員檢查手機、電腦等電子設備。

法律學者陸沉淵指出，將於7月1日實施的有關維護國家安全的法規，容易讓民眾產生恐懼感，「我覺得他們的目的是要塑造一種人人自危的境況，讓每一個人進行嚴格的自我審查。」

令人注意的是，由於中國當局在規定中沒有說明何為「緊急情況」，等於只要上級主管批准就可以檢查路人手機，比如海關人員隨意抽查旅客手機是否屬於規定中的緊急情況。

學者劉先生表示，中國當局發布這類規定，使得檢查或國家安全人員之外的官方人員可隨意查普通人手機，「就是把強調國家安全的概念，一下子推到所有人的身邊、推到所有人的生活當中，這就造成了無處不在的國家安全恐怖氣氛。」

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