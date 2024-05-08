綠爆京華城旁都更價值6千萬 徐巧芯：4千萬賣你！要的話明天交屋
台北市京華城案土地容積率從392％提高為840％，被質疑柯市府圖利京華城，近日名嘴溫朗東更爆，國民黨立委徐巧芯3年前在京華城週邊買中古屋，更直指徐在京華城容積率放寬的會議上簽名。對此，徐巧芯今（8）日駁斥，之所以會買這間房子，是因為離她母親住處走路5分鐘，對於有議員稱她家未來可以賣到6000萬？徐砲轟，「我公開說，我可以4000萬賣他，幫我問他要不要買？要的話明天就交屋」
記者林怡昕／台北報導
徐巧芯今天受訪表示，政治人物買新房子，就被質疑是不是跟建商有合作，她買54年的中古屋，就被質疑是不是要都更，「我根本不想都更，我還怕被說釘子戶，我還年輕可以爬樓梯，身手還很好」，惡意抹黑爆料，對她跟家人進行人格毀滅，「京華城的容積率提升與否，會提升到我家嗎？顯然是不會，我家容積率還是一樣」。
徐巧芯坦言，她差不多5歲時就住在京華城旁邊，如果有所謂投資眼光精準，那她根本是「小神童巴菲特」，她從小在京華城周邊生活，之所以選擇中古屋的原因，是因為媽媽一個人住，年紀大也離婚了，現在住處離母親住處走路5分鐘，屋子相隔一條路，跟京華城容積率都沒有關係。
至於溫朗東質疑她在京華城容積率放寬的會議上簽名？徐巧芯指出，那是助理代簽，還要放任側翼造謠多久，翻車幾次了？對她跟家人進行攻擊，她不是政治世家，可以承受高強度政治攻擊，父母只是普通人，為什麼要被這樣對待，54年要爬樓梯中古屋，有什麼好拍？相關錯誤爆料可以停止。
針對有議員說她家未來可以賣到6000萬，徐直言，「我公開說，我可以4000萬賣他，幫我問他要不要買？要的話明天就交屋」。