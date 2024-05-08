起家雞拒絕導盲犬入內！「有狗嚇過客人」　團隊道歉了：進行懲處

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即使同行友人解釋Bobby是導盲犬，可以合法進入所有公共場合，但服務員請示店長後，仍予以拒絕，理由是「總店的老闆說因為有狗嚇到過客人，所以不准讓導盲犬入內。」並提及：「你們要行文就去行吧。反正總店的老闆說因為有狗嚇到過客人，所以不准讓導盲犬入內。」
根據寶媽敘述，她與朋友後來改到對街的豆漿店用餐，店家立刻為他們安排座位，並親切地為導盲犬安排了一個寬敞的角落，顯示出對導盲犬和視障者的尊重，也讓寶媽感嘆「只能說一條街兩樣情」。
寶媽十分困惑與不解，導盲犬在台灣已有20年以上的發展，法規制度也日趨成熟，「但是當我們講述法規的時候，業者表示沒在怕的。」寶媽更提到，導盲犬對她而言是夥伴是、是家人，也是身體的一部分，「牠被拒，等於我也被拒。牠被嫌棄，等於我被嫌棄。如果我不能委屈牠的委屈，我又如何誇誇其談說我們是生命共同體呢？」
她感嘆寶盲犬在台灣發展20餘年，樂見各項法規日趨成熟，而不是走倒退的路，她覺得這種事情「不該發生在台北市」，也希望社會能對導盲犬與視障者的權益給予更多的尊重與保障。
事實上，起家雞為韓國品牌，2016年正式登台，目前全台有超過50間門市，在台總數更勝NENE Chicken、橋村等其他韓國連鎖炸雞品牌。因為此事，起家雞也在粉專發文致歉，並表示此次事件歸因於門市人員誤解與疏失，以及內部訓練不夠全面，已對處置不當的員工進行相應懲處，「相關部門將盡速著手研擬相關知識的補充與教育訓練，以避免日後再有類似的情況產生。再一次鄭重的由衷的向大家致上最深的歉意。」