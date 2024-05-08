台積電尾盤一拉驚險翻紅　推動台股收在最高點、站上20700點關卡

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今日電子成交比重維持在58%左右，權值股走勢則是多數收紅，台積電今日大多時間都在盤下，開盤下跌6元、失守800元整數關卡，尾盤買單挹注之下翻紅，收在今日最高點、終場上漲2元或0.25%，來到802元，800元關卡失而復得；鴻海走勢就不同於台積電了，今日大多時間都在盤上，再創近16年新高，沒想到尾盤迎來獲利了結賣壓，終場收在平盤，來到169.5元；聯發科表現比較強勁、開高走高，終場上漲50元或4.78%、收在1095元，離2000元關卡更加靠近。
今日盤面亮點在於蘋概股，蘋果在昨日發表iPad系列新產品，包含搭載M2晶片的 iPad Air、搭載M4晶片的 iPad Pro、新的巧控鍵盤以及 Apple Pencil Pro，法人機構看中包括瑞儀、華通、欣興、鴻海等供應鏈營運將受惠。因此相關蘋概股相繼走高，健鼎、燿華攻上漲停，聯發科、達興材料、鉅祥、佳必琪上漲逾4%，光洋科、欣興、祥碩、萬旭、致伸上漲逾3%。
蘋概股中，又以PCB概念股表現最強，因此，整體族群也跟著動起來，廣宇上漲逾2%，高技、金像電、宇環上漲逾2%。
此外，輝達執行長黃仁勳預計在6月台北國際電腦展前訪台，市場關注是否再帶起另一波風潮，因此這兩天機器人概念股正在預熱，今日也有表現，昆盈、泓格上漲逾5%，士電、威盛、廣明、裕隆上漲逾3%，大拓-KY、廣達、信邦、彬台等也有2%的漲幅。
而聯發科問鼎2000元關卡，連帶也讓IC設計族群走強，矽統、太欣上漲逾7%，應廣上漲逾4%。
非電族群今日也有表現，最強的就是觀光族群，類股指數上漲1%，位居漲幅排行第二名，主要是兩檔個股雅茗-KY、國賓亮燈漲停，其他個股表現就相對疲弱。手搖飲品牌雅茗-KY首季本業轉盈，加上處分中國事業股權挹注，單季EPS創歷史新高，新任總經理江錫毅表示，營運策略除了導入AI提升經營效率，目標打入多家美國球場取得經營權，加深美國市場布局，激勵今日股價收在漲停價位30.95元。
重電股在經歷兩周的休息整理後，今日紛紛回神大漲，大山坐擁高股息利多、再度亮燈漲停，收在71.9元，華城上漲逾8%，樂事綠能、士電、亞力上漲3%到4%。