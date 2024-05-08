Jokic挑戰3奪MVP！呼聲最高季後賽卻恐失足　SGA追趕KD、威少腳步

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Nikola Jokic挑戰生涯第3座MVP 但他還需擔心如何不讓金塊在次輪被淘汰
金塊中鋒Nikola Jokic此前已經在2021和2022兩年獲獎，如果今年再度拿到，那就是生涯第3座MVP到手，NBA史上僅有8人拿到超過3座年度MVP獎，他們分別是：Kareem Abdul-Jabbar（賈霸，6）、Bill Russell（5）、Michael Jordan（喬丹，5）、Wilt Chamberlain（4）、LeBron James（4）、Moses Malone（3）、Larry Bird（3）、Magic Johnson（3）。Jokic有望成為第9人，這將大大提升他的地位。
不過Jokic在拿到MVP的該季，似乎都沒有很好的結果，2021和2022年，他的球隊都在次輪之前就出局，其中在2022年更是首輪被金州勇士給橫掃，他也成為NBA史上首位在季後賽首輪以0：4被橫掃出局的MVP球員。事實上當季MVP首輪被橫掃此前也只有Wes Unselde、Moses Malone、Dirk Nowitzki、Russell Westbrook等4人，最終Jokic悲情地加入他們的行列。
之後金塊好不容易等到了Jamal Murray傷癒復出，球隊也終於在2023年一舉登頂，奪得隊史首冠。不過他們今年的衛冕賽季卻走得不是很順，Murray再度出現傷病問題，首輪左小腿又受傷，沒有打出該有的水準，球隊次輪面對強悍的明尼蘇達灰狼，在主場前兩戰全輸，目前以0：2落後，晉級之路岌岌可危。
事實上今年也是世代交替很有感的一年，聯盟目前現役的9名MVP獲獎者，目前只剩下Jokic一人還在季後賽征戰，其他的8人：LeBron James、Derrick Rose、Kevin Durant、Stephen Curry、Russell Westbrook、James Harden、Giannis Antetokounmpo、Joel Embiid全部出局了。根據統計，此前一個賽季最多只有5名現役MVP獲得者無緣打進季後賽次輪，今年這個數字直接飆漲到8人。而Jokic這個「獨苗」現在看起來要闖進決賽，也很有難度。
MVP將於當季時間明晚下午5：30公布（約台灣時間7：30左右）：如果Jokic這獲獎，金塊隊暫定於明天當地下午6:30 在主場鮑爾體育館進行記者會。
Shai Gilgeous-Alexander接過火炬 追趕KD和威少的腳步
而另一名MVP熱門人選則是Shai Gilgeous-Alexander，他這一季將雷霆從40勝帶到57勝，場均30.1分6.2助攻5.5籃板，投籃命中率53.5%，個人和團隊數據都相當理想，今年他也長時間留在MVP榜單前5之中，打出堪稱生涯代表作的一季。
今天雷霆戰勝獨行俠，球隊在次輪G1率先開胡，SGA出賽37分鐘，總計19投8中，斬獲29分9籃板9助攻1抄截2阻攻投籃19中8，表現壓過了獨行俠雙星Luka Doncic和Kyrie Irving。
賽後SGA在聊到明天將頒發MVP獎這件事時，直言自己想親自觀看這個重大時刻，「我不知道聯盟會在明日官宣MVP得主這件事，不過我已等不及想看最後的贏家是誰了，對此我感到很興奮。如果我在家的話，我當然會想看直播。」
如果SGA真的拿下MVP，那將會是繼「威少」Russell Westbrook之後，雷霆相隔7年再次有球員拿下這一獎項，這也別具意義，代表球隊已經走出了「三少」時代，重新再另一群年輕世代的帶領下，重回競爭行列。
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