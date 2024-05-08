Melody母親節禮物送張學友門票！媽媽竟問「Energy呢」她無奈回應
Melody（殷悅）為精品糖果代言人，今（8）日出席品牌旗艦店開幕活動，隨著母親節即將到來，她作為兩個女兒的媽媽，不免俗被問到母親節該怎麼過，她也表示自己最在乎的就是卡片，認為這能夠紀錄孩子每個不同階段的字體，更自爆送給媽媽的禮物是送對方去看張學友演唱會，然而媽媽竟然也是Energy粉絲。
記者吳昕蓓／綜合報導
Melody透露，她在張學友演唱會搶票當天早早就坐在電腦前，緊張到根本沒辦法選座位，畢竟票一下子就沒了，然而媽媽6月底要出國，還挑時間要Melody買6月初的場次，讓她只好到處去詢問換票，擁有年輕靈魂的媽媽甚至問Melody，男團Energy的演唱會時間，還想去前幾天的簽唱會，讓她無奈回答，Energy演唱會在7月中，到時候媽媽早就在美國了。
Melody也表示，會要求女兒們送母親節卡片，是因為紀錄她們的字體對身為母親的她是很好的紀念，直呼女兒們寫的卡片內容都讓她很感動，她們會說：「我很謝謝妳，在生命中這麼支持我」，透露女兒進入青春期雖然會覺得媽媽很煩，卻也很感謝她，她不只是媽媽，更要當女兒的閨蜜，被問到是否有性生活，Melody更是害羞捂住嘴，忍不住笑到流淚，直呼：「下一題、下一題！」
Melody直言，媽媽也很關心她的感情生活，但她最近忙著工作，還要照顧孩子，「連人家追的縫隙都沒有」，而她的配偶欄已經空了1年多，被問及和前夫的官司，Melody透露，目前沒有新進度，她也都是看新聞才知道，和前夫的種種已經翻篇了，「後半生能走多久都不知道，往前走，好好照顧孩子、好好過好自己」，提到小燕姐無端被捲入黃子佼風波，她也透露有傳訊息關心對方，認為這段時間不打擾對方就是最好的方式。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道