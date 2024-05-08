川普封口費案女主角出庭！AV豔星「暴風女」當眾揭：他都不戴套

我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合《路透》與《CNN》報導，暴風女今日出庭作證時，講述了她在2006年與川普發生性關係的細節，兩人在一場高爾夫名人賽相遇，並被帶往川普在太浩湖(Lake Tahoe)的酒店套房。
暴風女更直接在法庭上重現川普要求她在酒店床上所擺的姿勢，甚至做出當時酒店內脫下內衣的動作，她表示，川普酒店房間是黑白瓷磚地板，當晚在房間，她去洗手間後，發現川普隨即只剩四角褲和T-Shirt躺在飯店床上，接著，川普從床上起身，擋在門前，雖不是用威脅的方式，但她仍感受到自己處於弱勢，她當下昏了過去，當她醒來時，呈現一絲不掛，而在他們做愛時，沒有戴保險套，且是用傳教士體位，並透露與川普的過程相當短暫。
暴風女敘述，自己在2011年在一個停車場曾受到不明人士威脅要求別說出此事，但在川普2016年競選總統期間，她面臨了多項不當性關係指控，於是她改變想法想公開此事，但川普的私人律師柯恩找上了她。
由於描述相當細節，且丹尼爾斯的回答跳躍，法官莫察(Juan Merchan)還因此多次打斷她的發言，要她放慢速度並簡單回答，還要她專注在問題上。暴風女則多次坦言，自己相當討厭川普。
川普的辯護律師則抗議，認為丹尼爾斯的證詞太過淫穢露骨，應該宣布審判無效，並表示川普強烈否認這些指控，直指證詞帶有偏見，無可信度，也未解釋為何在沉默多年後才公開露面解釋。
不過，法官並未採用川普陣營審判無效的動議，但同時也表示丹尼爾斯是一個難以控制的證人。