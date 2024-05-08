獨／為國情報告？賴清德最快24日赴立院 下周二宴請黨籍立委
總統當選人賴清德520就任在即，內閣團隊也已就定位，而在野黨早已磨刀霍霍，藍白昨日於立法院程序委員會要求總統國情報告，賴清德將成為憲政史上首位赴立院國情報告總統，而至於報告將採取何種形式，朝野將黨團協商進行攻防，據悉賴清德將在下周二晚宴請黨籍立委，黨內人士判斷，應就是針對國情報告一事邀集大家來討論。
記者陳威叡／台北報導
2024大選落幕，賴清德順利出線，打破8年執政魔咒，但國會生態不如以往，國民黨竄升為國會最大黨，高舉國會改革大旗，其中一項法案就是修改《立法院職權行使法》，要求總統每年定期到立院進行報告，並採取即問即答方式進行，預期賴清德520上任後，最快在24日就赴立院報告。
面對在野黨磨刀霍霍，賴清德也早在總統大選時承諾，若立法院提出邀請，將依《憲法》規定到立院進行情報告。在野黨主張即問即答，而民進黨團則主張交由黨團協商，而過去也曾提出依循「李登輝模式」，在聽取立委建言後統一答覆，力阻即問即答。
據悉，賴清德下周二晚間將在福華飯店宴請黨籍立委，有黨內人士分析，賴清德520就任在即，內閣團隊已就定位，宴請立委人數過多、人多嘴雜，不會討論過於機密的事情，研判就是為了國情報告一事，邀集綠委聽取大家意見並進行討論。