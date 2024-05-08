《全明星》徐謀俊夢到癌逝亡母 一開口就淚崩「是不是叫我放下」
BL劇《印象．青春》號稱台版《海岸村恰恰恰》，選在瑞芳和頭城附近的海邊漁村拍攝，兩對男男CP徐謀俊、簡楨庭、文威登、朱宇謀今（8）日在宜蘭頭城片場受訪，適逢母親節將近，徐謀俊哽咽回憶辛苦對抗乳癌10年病逝的媽媽，「媽媽去世之後很常夢到，有一次特別真實，我跟她說很想妳，她說『你不可以這個樣子』，我起床就爆哭，她是不是叫我不要一直這麼放不下？」
記者羅凌筠／綜合報導
徐謀俊因曾參加運動競技節目《全明星運動會》第3季而人氣頗高，過去也拍過BL劇《因為愛你》，事隔4年第2次參與BL劇的演出，徐謀俊說媽媽很喜歡看他演戲，這部戲就當作母親節禮物送給她。
徐謀俊表示，「再過幾天就是母親節，第1個沒有媽媽的母親節，思念沒有隨著時間減少，每天睡前都會想到母親。這一年感覺人生有了一些變化，成熟了許多。一直記著跟媽媽的約定，她想去的地方跟以前一起和她去過的地方，我都會再去一次，包括上海、日本、關島等地，這個是我對思念媽媽的一種方式。」
《印象．青春》2對CP組合徐謀俊、簡楨庭和朱宇謀、文威登；前一對是師生戀，後一對是治癒戀，談到劇中已經拍攝的吻戲，相差8歲的簡楨庭與徐謀俊兩人提到，從一接吻就互碰到鼻子，到現在已經默契十足，可以自在享受親密戲。
朱宇謀與台泰混血的文威登相對大膽許多，因為朱宇謀看到好友邱宇辰在另一部BL劇《關於未知的我們》床戲激情，動念和另一半文威登說：「我們也來個猛的。」兩人為戲瘋狂健身，體脂降到僅僅9%，準備在床戲中性感登場。談到吻戲，朱宇謀表示文威登接吻起來「特別柔軟」，主動和導演提出要加1場肉慾床戲。
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