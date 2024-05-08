帶動港區周邊發展 黃偉哲：歡迎參加安平港灣招商說明會
台南市府經發局為持續推動地方經濟發展與國際競爭力，將在15日舉辦「『投資臺南 龍來安平』安平港灣暨周邊地區招商說明會」，推廣台南市投資多項優勢。市長黃偉哲表示，安平商港發展整體配台南市發展，定位為「北觀光、南自貿」，持續推廣及發展安平港南邊自由貿易港區業務，發揮「前店後廠」、「委外加工」等高經濟效益功能，並結合安平工業區等生產基地，帶動港區及周邊發展。
記者郭俊暉／台南報導
「『投資臺南 龍來安平』將於本月15日在臺南大員皇冠假日酒店2樓宴會廳B舉辦，會中也將邀請臺灣港務 (股) 公司高雄港務分公司安平港營運處及財政部關務署高雄關嘉南分關代表於活動中介紹安平港投資利基及通關服務等議題，歡迎各界先進企業踴躍參與。
黃偉哲表示，安平商港發展整體配台南市發展，定位為「北觀光、南自貿」，且為國內少數與市區毗鄰之港口，聯外交通便利，擁有得天獨厚的發展條件，在促進港口與地方經濟繁榮前提下，南市府與港務公司藉由「港市合作平台」共同合作、招商。
黃偉哲也將持續推廣及發展安平港南邊自由貿易港區業務，發揮「前店後廠」、「委外加工」等高經濟效益功能，並結合安平工業區等生產基地，帶動港區及周邊發展。且因水域穩定適合發展觀光遊憩，將安平港北邊打造成親水遊憩港口，帶動親水遊憩產業發展，朝多元目標均衡發展。
經發局局長林榮川表示，安平港天然條件好、離市區近等優點，為臺南經濟發展中不可或缺的角色，市港合作招商引資是推動經濟發展重要的一環，市府持續協助安平港亞果國際遊艇城、南仁湖水岸複合觀光遊憩區、大月牙灣等北觀光計畫加速落實投資，並與未來開發招商之三鯤鯓及小月牙灣、以及鄰近地區商8即將營運的複合式餐廳與商場形成一體之商業休閒區，帶動周邊發展，並提供安平工業區產品行銷通路與吸引相關企業進駐機會。