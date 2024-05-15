新加坡與台灣頗相似？專訪台灣駐星代表童振源談「小國大經濟」　

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- 同為「小國大經濟」！ 新加坡人也瘋台灣連戲劇
除了戲劇受到新加坡人喜愛，描繪台灣民眾的生活、文化、風土、人情、美食、經濟、產業、娛樂的綜藝節目也都會在新加坡播映，讓新加坡朋友能深入體會與喜愛台灣，而台灣的音樂和流行文化也深受星國人追捧，每年來新加坡的華語演唱會多達90多場演唱會，而且每場演唱會的票幾乎都會當場售罄，例如周杰倫、蕭敬騰、A-Lin和動力火車來新加坡，常常都買不到票，「年輕人對台灣歌手非常喜歡，甚至與新加坡很大的企業家會晤時，對方還朗朗上口五月天的《孫悟空》，這些都是台灣的『口碑行銷』，讓新加坡人與台灣的距離更拉近。」
- 多元族群共存！新加坡成跨國企業落腳最多的亞太區國家
根據《彭博智庫（Bloomberg Intelligence）》今年二月發佈的報告，有4,200家跨國企業的區域總部設於新加坡，遠高於設總部於香港的1,336家跨國企業，新加坡與西方國家的關係較良好、人才庫龐大、經濟多元化，以及提供稅務獎勵等因素，吸引越來越多全球甚至中國公司選擇在新加坡設立區域總部，在星國設立區域總部的跨國企業包括微軟（Microsoft）、谷歌（Google）、勞斯萊斯（Rolls-Royce），以及通用汽車（General Motors）等等。
新加坡強而有力的政府使得該國吸收廣大菁英，從趨勢來看，新加坡成為東南亞佈局的最佳據點，而台灣和新加坡的貿易更是密切。童振源代表指出在貿易方面，2023年台星雙邊貿易金額為392.6億美元，台灣對新加坡出口297.4億美元，台灣自新加坡進口95.3億美元，台灣對新加坡貿易順差達到202.1億美元。
「新加坡是台灣的第六大貿易夥伴和第五大出口市場，以及第三大貿易順差來源（僅次於中國與美國），超過三分之一（38.7%）對東南亞出口來到新加坡。相對的，台灣是新加坡第四大貿易夥伴，去年台灣直接投資新加坡金額達到24.4億美元，占台灣投資東南亞的46.6%，為台灣第三大對外投資地。」
童振源代表補充，新加坡對台灣的直接投資也在逐年增加。「去年新加坡投資台灣金額達到22.8億美元，增長369%，占東南亞投資台灣的90.5%，新加坡是台灣第一大投資來源國。」如此緊密的商業貿易關係，也讓台灣與新加坡的情誼更加深厚與密切。