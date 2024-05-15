不只點名5名嘴！中國將推出懲「獨」法律措施　國台辦：拭目以待

新加坡與台灣頗相似？專訪台灣駐星代表童振源談「小國大經濟」　

▲台灣的芒果和蘭花行銷新加坡，圖為駐新加坡台北代表處童振源（右二）。（圖／報系資料照）
▲台灣的芒果和蘭花行銷新加坡，圖為駐新加坡台北代表處童振源（右二）。（圖／報系資料照）

國際中心賴正琳／綜合報導

2024年5月新加坡即將政府領導人交接，即將卸任的新加坡總理李顯龍在位近20年，將新加坡推上經濟巔峰。位處東南亞的新加坡國土面積僅728平方公里，約為2.5個台北市的大小，然而卻在2024年初被美國財經網站「Insider Monkey」分析為全球人均GDP第一名的國家，缺乏天然資源的新加坡是怎麼做到的？ 新加坡和台灣又有什麼相似和不同之處呢？《NOWnews今日新聞》國際中心此次特別專訪駐新加坡的台北辦事處代表童振源，更深入了解與台灣同屬「小國大經濟」的新加坡。

我是廣告 請繼續往下閱讀
  • 同為「小國大經濟」！ 新加坡人也瘋台灣連戲劇
提及新加坡與台灣的相似之處，童振源笑稱雖然新加坡是雙語國家，但會中文或閩南語的人非常多，並且他發現喜歡台灣八點檔連戲劇、台灣流行音樂和文化的新加坡人意外地多。「之前跟新加坡的導演朋友們聊天，其中有一位說他特別喜歡《夜市人生》，1008集全部追好追滿，常常趕在播出前下班回家看。台灣的連戲劇在新加坡非常受到歡迎，很多主題曲當地人甚至還會唱。」他表示在新加坡最受歡迎的五部連續劇包括2006年的《愛》、2008年的《光陰的故事》、2005年的《金色摩天輪》、2004年的《意難忘》、2009年的《夜市人生》。尤其是戲劇《愛》在新加坡創造高達18%的收視率，主題曲《我問天》在新加坡非常流行，甫上任的新加坡總理黃循財長也很愛唱。

除了戲劇受到新加坡人喜愛，描繪台灣民眾的生活、文化、風土、人情、美食、經濟、產業、娛樂的綜藝節目也都會在新加坡播映，讓新加坡朋友能深入體會與喜愛台灣，而台灣的音樂和流行文化也深受星國人追捧，每年來新加坡的華語演唱會多達90多場演唱會，而且每場演唱會的票幾乎都會當場售罄，例如周杰倫、蕭敬騰、A-Lin和動力火車來新加坡，常常都買不到票，「年輕人對台灣歌手非常喜歡，甚至與新加坡很大的企業家會晤時，對方還朗朗上口五月天的《孫悟空》，這些都是台灣的『口碑行銷』，讓新加坡人與台灣的距離更拉近。」

▲新加坡旅遊局今舉辦「即刻隨心所往 心想獅城」發布會，揭露了不少新加坡新景點。（示意圖／美聯社／達志影像）
▲新加坡與台灣同屬「小國大經濟」，並且新加坡擁有眾多族群並存。（示意圖／美聯社／達志影像）
  • 多元族群共存！新加坡成跨國企業落腳最多的亞太區國家
至於不同之處，或許便是新加坡的族群十分多元且兼容並蓄，新加坡政府承認四種官方語言，即英語、馬來語、華語以及坦米爾語，而通用語言則是英語，這讓新加坡成為跨國企業總部最愛落腳的地方。

根據《彭博智庫（Bloomberg Intelligence）》今年二月發佈的報告，有4,200家跨國企業的區域總部設於新加坡，遠高於設總部於香港的1,336家跨國企業，新加坡與西方國家的關係較良好、人才庫龐大、經濟多元化，以及提供稅務獎勵等因素，吸引越來越多全球甚至中國公司選擇在新加坡設立區域總部，在星國設立區域總部的跨國企業包括微軟（Microsoft）、谷歌（Google）、勞斯萊斯（Rolls-Royce），以及通用汽車（General Motors）等等。

新加坡強而有力的政府使得該國吸收廣大菁英，從趨勢來看，新加坡成為東南亞佈局的最佳據點，而台灣和新加坡的貿易更是密切。童振源代表指出在貿易方面，2023年台星雙邊貿易金額為392.6億美元，台灣對新加坡出口297.4億美元，台灣自新加坡進口95.3億美元，台灣對新加坡貿易順差達到202.1億美元。

「新加坡是台灣的第六大貿易夥伴和第五大出口市場，以及第三大貿易順差來源（僅次於中國與美國），超過三分之一（38.7%）對東南亞出口來到新加坡。相對的，台灣是新加坡第四大貿易夥伴，去年台灣直接投資新加坡金額達到24.4億美元，占台灣投資東南亞的46.6%，為台灣第三大對外投資地。」

童振源代表補充，新加坡對台灣的直接投資也在逐年增加。「去年新加坡投資台灣金額達到22.8億美元，增長369%，占東南亞投資台灣的90.5%，新加坡是台灣第一大投資來源國。」如此緊密的商業貿易關係，也讓台灣與新加坡的情誼更加深厚與密切。

為選票向中靠攏？立陶宛總統態度又轉彎　稱「台灣代表處應改名」

快訊／台灣人赴泰國免簽延長至11/11！未來半年不用辦簽證

贏過夏威夷！台灣、韓國成日本黃金週熱門旅遊地　3關鍵優勢曝光

泰國觀光哪裡贏台灣？網友條列原因　大讚CP值高

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生