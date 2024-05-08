柯震東PO媽媽年輕照片！正到撞臉周迅、吳倩蓮 根本文青女明星
「國民俗仔」柯震東12年前以國片《那些年，我們一起追的女孩》竄紅，勇奪金馬獎最佳新演員獎，後來再憑《再見瓦城》、《金錢男孩》提名金馬獎男主角，近年轉行當導演、接拍影集《愛愛內含光》、《不夠善良的我們》。母親節前夕，柯震東分享媽媽年輕時的照片，清新美貌驚豔3萬多人，「好像周迅！」
記者楊穎軒／綜合報導
柯震東近日在Threads上傳一張媽媽李秀珍的舊照，可見柯媽中長髮垂肩，穿黑色連身小洋裝，於一處沙洲上回眸，綻放一抹微笑，用AI修復後的畫質清新，細看柯媽五官清麗、慧黠，氣質優雅又知性，柯震東寫下：「這是我媽年輕時...我正式宣布我是遺傳到她比較多！」
照片公開後，許多網友驚為天人，「不是...這也太漂亮...」、「也太正了吧」、「明星樣」、「好美喔」、「難怪你這麼帥」，還有人認起婆婆，「正式宣布，我未來的小孩也會遺傳到我婆婆」、「婆婆年輕真的好漂亮」、「怎麼把我婆婆照片發出來！」
柯震東媽媽樣貌曾經多次曝光，被形容某些角度神似兒子舊愛蕭亞軒、吳倩蓮和楊丞琳，視覺年齡比實際上還小，狀態維持得宜。柯震東當年抱走金馬新人獎，柯媽、柯爸在台北家中看電視，柯媽開心到跳起來，隨後兩人驅車趕到新竹慶功宴現場，柯震東一見父母，情緒激動，3人緊緊相擁，媒體拱柯震東對雙親獻吻，他立刻與柯媽嘴對嘴親吻，態度自然大方。
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