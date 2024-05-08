百想漏網／宋仲基正面迎接宋慧喬！世紀畫面曝　當最佳前夫不逃跑

柯震東PO媽媽年輕照片！正到撞臉周迅、吳倩蓮　根本文青女明星

▲柯震東公開媽媽年輕時照片，撞臉周迅、吳倩蓮。（圖／NOWnews資料照）
▲柯震東公開媽媽年輕時照片，撞臉周迅、吳倩蓮。（圖／NOWnews資料照）

記者楊穎軒／綜合報導

「國民俗仔」柯震東12年前以國片《那些年，我們一起追的女孩》竄紅，勇奪金馬獎最佳新演員獎，後來再憑《再見瓦城》、《金錢男孩》提名金馬獎男主角，近年轉行當導演、接拍影集《愛愛內含光》、《不夠善良的我們》。母親節前夕，柯震東分享媽媽年輕時的照片，清新美貌驚豔3萬多人，「好像周迅！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
柯震東近日在Threads上傳一張媽媽李秀珍的舊照，可見柯媽中長髮垂肩，穿黑色連身小洋裝，於一處沙洲上回眸，綻放一抹微笑，用AI修復後的畫質清新，細看柯媽五官清麗、慧黠，氣質優雅又知性，柯震東寫下：「這是我媽年輕時...我正式宣布我是遺傳到她比較多！」

▲柯震東媽媽年輕時的模樣。（圖／柯震東Threads）
▲柯震東媽媽年輕時的模樣。（圖／柯震東Threads）
照片公開後，許多網友驚為天人，「不是...這也太漂亮...」、「也太正了吧」、「明星樣」、「好美喔」、「難怪你這麼帥」，還有人認起婆婆，「正式宣布，我未來的小孩也會遺傳到我婆婆」、「婆婆年輕真的好漂亮」、「怎麼把我婆婆照片發出來！」

柯震東媽媽樣貌曾經多次曝光，被形容某些角度神似兒子舊愛蕭亞軒、吳倩蓮和楊丞琳，視覺年齡比實際上還小，狀態維持得宜。柯震東當年抱走金馬新人獎，柯媽、柯爸在台北家中看電視，柯媽開心到跳起來，隨後兩人驅車趕到新竹慶功宴現場，柯震東一見父母，情緒激動，3人緊緊相擁，媒體拱柯震東對雙親獻吻，他立刻與柯媽嘴對嘴親吻，態度自然大方。

▲柯媽媽少女時期與幼年柯震東有幾分神似。（圖／柯震東IG）
▲▼柯媽媽少女時期與幼年柯震東有幾分神似。（圖／柯震東IG）
▲▼柯媽媽少女時期與幼年柯震東有幾分神似。（圖／柯震東IG）
▲▼柯震東出道即巔峰，戲齡12年多，片約不斷地他，未來還有電影《功夫》、影集《乩身》將問世。（圖／NOWnews資料照）
▲▼柯震東出道即巔峰，戲齡12年多，片約不斷的他，未來還有電影《功夫》、影集《乩身》將問世。（圖／NOWnews資料照）
▲《不夠善良》柯震東是一片歌手，曾經和金曲歌后陳珊妮合唱，還把庫存CD送給粉絲。（圖／NOWnews資料照）
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道

柯震東學測國文、社會「全拿15滿級分」！5科成績曝光　粉絲服了

柯震東真的男大十八變！小時候「普男」舊照曝光　變化太驚人

柯震東突承認「我失去事業心了」　被正妹經紀人狠瞪照片曝光

Energy TORO跳完16蹲「昏倒」！坤達只擔心這件事　粉絲一聽笑暈

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生