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汛期即將來臨　立委李昆澤召開防汛暨登革熱防治協調會報

▲汛期即將來臨，立委李昆澤今天召開一年一度雨季防汛暨登革熱防治協調會報。(圖／立委李昆澤辦公室提供)
▲汛期即將來臨，立委李昆澤今天召開一年一度雨季防汛暨登革熱防治協調會報。(圖／立委李昆澤辦公室提供)

記者郭凱杰／高雄報導

汛期即將來臨，立委李昆澤今（8）日召開一年一度雨季防汛暨登革熱防治協調會報。會中，李昆澤除要求各單位針對雨季來臨前的防汛與登革熱防治議題做彙整，對於地方里長提出的問題，也會督促相關單位要立即瞭解，實地現勘，並提出具體的改善措施，一定要用最嚴謹的態度來為雨季做準備。

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▲李昆澤在會報中也向里長們報告，過去反應的項目已完成改善，感謝議長康裕成及辛苦的第一線各局處同仁們，共同守護市民朋友的安全。(圖／立委李昆澤辦公室提供)
▲李昆澤在會報中也向里長們報告，過去反應的項目已完成改善，感謝議長康裕成及辛苦的第一線各局處同仁們，共同守護市民朋友的安全。(圖／立委李昆澤辦公室提供)
立委李昆澤今天在高雄科工館南館，召開「2024高速公路沿線、綠園道沿線、高雄鐵路地下化工程、滯洪池等雨季防汛暨登革熱防治協調會報」，邀集交通部鐵道局、交通部高速公路局、國營臺灣鐵路股份有限公司、高雄市政府水利局、高雄市政府工務局、三民區公所、苓雅區公所，以及選區議員、里長們出席，逐一盤點汛期前各單位的準備工作是否到位。

李昆澤表示，每年他都會邀集公部門與地方里長代表，共同召開汛期協調會報。今日會報，李昆澤在會報中也向里長們報告，過去反應的項目已完成改善，像是為解決苓雅區福德一路134巷、174巷一帶積淹水情形，經他與議員共同爭取，正道公園旁大港圳排水改善工程已由水利局施工完成。

另外，還有九如路交流道北上入口處交界路面積水問題，也經里長於去年防汛會議提出，已由高公局改善完成。李昆澤指出，防汛工作需要中央地方跨單位合作，感謝議長康裕成、副議長曾俊傑及在地議員們的協助，還有辛苦的第一線各局處同仁們，共同守護市民朋友的安全。

李昆澤強調，他長期督促鐵道局、臺鐵公司、高公局、水利局、工務局等單位，平日就要做好防洪防災的工作，重要的防洪物資也都要列冊管理。在他的要求下，鐵道局已在鐵路地下化的施工範圍完成汛期前的巡檢；臺鐵公司也已完成各車站與邊坡的防汛防洪檢查；高公局則在4月底已完成高速公路沿線清淤、邊坡植栽清理工作，5月也將持續進行加強巡察。

水利局也在他的要求之下，於汛期期間，每週都會測試抽水機與滯洪池相關設備，確保所有防洪設施都能在必要時刻發揮作用，以達滯洪、防洪的功能。　李昆澤認為，極端氣候已成為常態，短時間強降雨對於地方防洪是嚴峻的考驗，不管是高速公路沿線、鐵路工程、市區排水等等，都要做好縝密的準備，保障民眾的生命財產安全。

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