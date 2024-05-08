汛期即將來臨　立委李昆澤召開防汛暨登革熱防治協調會報

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李昆澤表示，每年他都會邀集公部門與地方里長代表，共同召開汛期協調會報。今日會報，李昆澤在會報中也向里長們報告，過去反應的項目已完成改善，像是為解決苓雅區福德一路134巷、174巷一帶積淹水情形，經他與議員共同爭取，正道公園旁大港圳排水改善工程已由水利局施工完成。
另外，還有九如路交流道北上入口處交界路面積水問題，也經里長於去年防汛會議提出，已由高公局改善完成。李昆澤指出，防汛工作需要中央地方跨單位合作，感謝議長康裕成、副議長曾俊傑及在地議員們的協助，還有辛苦的第一線各局處同仁們，共同守護市民朋友的安全。
李昆澤強調，他長期督促鐵道局、臺鐵公司、高公局、水利局、工務局等單位，平日就要做好防洪防災的工作，重要的防洪物資也都要列冊管理。在他的要求下，鐵道局已在鐵路地下化的施工範圍完成汛期前的巡檢；臺鐵公司也已完成各車站與邊坡的防汛防洪檢查；高公局則在4月底已完成高速公路沿線清淤、邊坡植栽清理工作，5月也將持續進行加強巡察。
水利局也在他的要求之下，於汛期期間，每週都會測試抽水機與滯洪池相關設備，確保所有防洪設施都能在必要時刻發揮作用，以達滯洪、防洪的功能。 李昆澤認為，極端氣候已成為常態，短時間強降雨對於地方防洪是嚴峻的考驗，不管是高速公路沿線、鐵路工程、市區排水等等，都要做好縝密的準備，保障民眾的生命財產安全。