柴犬走丟「霸佔陌生人副駕」！車主傻眼 2.2萬人朝聖：緣份到了
遇到走失的貓狗跳上自己的車內應該怎麼辦？近日有網友分享一段趣事，自己準備要開車時，打開車門就有一隻柴犬突然冒出來，直接衝上車不說，還安穩的坐在副駕上面不肯下車，讓車主相當傻眼，貼文也引來超過2萬人按讚留言，要車主直接收編柴犬，相當的逗趣。
記者張嘉哲/綜合報導
近日有網友在社群平台「Threads」貼文指出「超好笑，我跟他第一次見面，但他在我車上坐的很舒服」只見貼出影片，該網友才剛打開車門時，就突然冒出一隻柴犬跳上車，還直接跑到副駕上坐好休息，讓他崩潰大喊：「威！這誰家的狗啦！威！給我下車啦！」
貼文曝光後，引來超過2.2萬人朝聖留言「這位施主，我只能說緣份到了你也別推了」、「笑死我了，怎麼會有可愛柴犬霸佔副駕的問題」、「柴柴：不要不自在，當成自己的車，開車吧」、「事實證明，不只有女生會選車，狗狗也會」、「超可愛的柴柴！真的沒考慮收養牠嗎？」
而後來也有不少網友敲碗後續，該原PO也表示，後來發現狗狗身上有晶片，已經成功聯繫到柴犬的主人，坦言本來如果找不到柴犬主人的話，自己會將柴犬收編，開玩笑稱：「應該跟柴犬主人要一張名片，下次他不想養的時候，記得聯繫我」整段過程相當逗趣又溫馨，該原PO也被大讚是好心人，還幫忙柴犬找到主人。