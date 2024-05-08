大林蒲遷村逾9成4同意　高市府：調查將於16日告一段落

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都發局表示，大林蒲遷村政府從優補償，遷村經費由589億元提高到800億元，主要用於提高地上物全新重建價格補償費、放寬土地一坪換一坪資格、新增加速搬遷獎勵金每屋30萬元、協力造屋方案及無自有住宅者安置輔助等費用，且針對農民、漁民、攤商、經濟弱勢者等不同族群從優補償與補貼。
以大林蒲住商區土地持有面積平均約23坪，市價每坪約9萬元計，目前安置地住宅區土地市價已達每坪40萬元，住商區地主一坪換一坪後，土地價值平均約可增加713萬元，至於農業區、公保地，經過市府的極力爭取，也將以市價的1.4倍優惠條件補償，較一般公共工程以市價補償高出甚多，其中農業區還可以選擇與高坪特定區的住宅區跨區區段徵收，選擇分回住宅區。
至於鄉親擔心建物重建成本於遷村時會再提高，專案辦公室說明，現行建築物補償試算單價是市府 112 年洽詢六大公會重新評定的全新重建價格，實際遷村時將再按物價指數調整，足夠蓋回原建坪、原材質的建築物。
以鋼筋混泥土造3層樓建築為例，每坪補償11.4萬元，加計以封版點交方式拆遷的20%拆遷獎勵金2.28萬元，以及至113年4月的營建物價調整率1.08%，合計13.83萬元，略高於目前市場行情價每坪13.5萬元，後續會再依營建物價指數變動持續調整。市府也特別委託高雄市建築師公會成立協力造屋平台，派駐建築師提供建屋諮詢，未來將再協助媒合建築師、營造廠，並且輔助查驗，讓民眾輕鬆蓋新屋。
因遷村將攸關居民的權益，高市府會持續積極溝通，期待居民都能在充分了解正確遷村資訊後，選擇最適合自己的方案，也再次提醒方案選擇調查將於 5 月 16 日告一段落，請尚未選填方案的所有權人儘速保握最後的場次參加，如有不了解的地方，也歡迎向調查現場服務人員表達或反應。