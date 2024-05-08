最長標線型人行道引戰　黃彥毓盼行人地獄變身示範道路

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黃彥毓表示，重新畫設後的標線，除了新增人行道外，紅白線的規劃與原本無異，其不影響臨停的需求，但瑞隆路因為使用量大，一時間也會讓民眾無法習慣，做此變動勢必會引起多方關注，這段期間也收到網友以及地方民眾給予許多的意見，目前與交通局研議，將會先在「內凹設計人行道處」加裝防撞交通桿，並請轄區派出所先加強巡邏宣導跟勸導，暫時不會開始執法，待民眾習慣後，再來進行滾動式調整。
對於近期開始施作後引發的討論，黃彥毓指出，前鎮區瑞隆路為交通幹道，但因周邊小吃林立，經常有車輛並排違規臨停，不僅交通受阻，也因沒有行人用路空間，人車爭道，經常有意外在發生，若施作實體人行道不僅經費龐大、曠日廢時，會讓本就繁雜的交通環境更受阻礙，同時長時間影響店家生意，去年就多次向交通局表示，盼增設標線型人行道並重新刨舖路面，讓行人與輛共榮，取得安全的平衡點。
另外許多網友提到要增設停車空間，黃彥毓也解釋說，瑞隆路一帶臨停需求很高，與地方里長討論後，擔心一旦停車空間設置，會導致車輛長期放置，反而排擠掉臨停的空間需求，楠梓區的德祥街就是一個例子。
黃彥毓認為，事實上，瑞隆路的快車道比許多地方都寬，在離峰時段，經常有車輛會快速行駛，3月份交通局已先將其瘦身，多出來的空間規劃做標線型人行道，其實整體的行車空間是足夠的，車道的瘦身可以降低行車速度，對大家都比較安全。實際上，因此路段近期引發關注，許多民眾已經知道可以將車輛停在「內凹設計人行道處」，這兩天違規停車的狀況已有改善，未來也會持續跟交通局及轄區派出所密且聯繫，盡可能獲得共融的願景。