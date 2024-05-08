最新民調！蔡英文8年滿意度出爐　42%狠甩馬英九、陳水扁

我是廣告 請繼續往下閱讀
回顧蔡英文8年來施政滿意度的變化，蔡英文上任之初滿意度為47%，但在就職半年明顯下滑至26%，而107年九合一大選民進黨失利，蔡英文宣佈辭去黨主席，滿意度更跌至任期最低點15%，109年年初新冠疫情爆發，蔡政府在疫情初期的表現受到肯定，蔡英文滿意度選後1個月時超過五成（54%），連任就職前更達到61%的高點，但之後可能因萊豬爭議持續下滑，在正式宣布開放萊豬後，滿意度降至48%，11月反萊豬遊行降至43%，而之後疫苗進口及國產高端疫苗爭議受到關注，隔年六月高瑞疫苗解盲前跌至四成以下（38%），之後蔡英文滿意度多在四成上下起伏。
整體而言，蔡英文8年任期期間，滿意度曾低至15%，也曾高達61%，而蔡英文卸任前，民眾42%滿意，46%不滿意，也反映國人對蔡英文8年表現看法不一。
蔡政府施政8年來，民眾感到最滿意的項目是長期照顧的表現，有55%民眾給予肯定，高於26%不滿意；次高為國防自主，有50%表示滿意，但不滿意也有41%，民眾看法不一；第三高為提升國際地位，有48%滿意，高於35%不滿意。
而滿意度較低的四個項目，在三成五以下，包括居住正義（34%）、能源政策（33%），不滿意度在五成五上下，而打擊詐騙，僅28%滿意，有多達六成不滿意；司法改革只有27%滿意，有55%不滿意。
本次調查是TVBS民意調查中心採用市內電話及行動電話雙底冊調查方式，於113年4月25日至5月6日晚間18：30至22：00，共接觸1,409位20歲以上台灣民眾，其中拒訪為389位，拒訪率為27.6%，最後成功訪問有效樣本1,020位（市話514、手機506），在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.1個百分點以內。抽樣方法採用市內電話號碼後四碼隨機抽樣、行動電話後五碼電腦隨機抽樣，人員電話訪問，資料依電話使用行為組合估計及母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。