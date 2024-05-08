爸媽注意！國家兩廳院推出「演出中孩童陪伴服務」　可安心看表演

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今日，兩廳院宣布將幼童照顧服務升級，並正式命名為「演出中孩童陪伴服務」，同時啟用專為兒童設計的空間「藝童PLAY Fun House」；此外，同步擴增此服務的演出場次，凡於戲劇院、音樂廳、實驗劇場、演奏廳等四廳演出之主辦、外租節目皆可申請此項服務。
國家兩廳院藝術總監劉怡汝表示，兩廳院以「全齡」的角度為出發，思考如何讓親子有更多接近劇場的機會。她發現許多照顧者困於缺乏安心照顧孩童的環境，時常面臨育兒與興趣之間的抉擇，為此兩廳院希望打造更為包容友善的環境，讓服務面向更廣，而演出中孩童陪伴服務的「一時間，雙體驗」，就是讓照顧者重拾進劇場的愛好。劉怡汝也分享試營運期間的溫馨觀察，包含孩童從一踏入劇場的陌生羞澀，到離開前的活潑蹦跳，不停抓著家長分享快樂心情，「可以再玩一下嗎？」、「我還想再來」，甚至有孩子依依不捨，希望家長可以晚點再回來接送。孩子能透過陪伴服務的課程親近藝術，為親子關係創造更多話題。如果眼光放長一點，可能我們現在就是在培養二十年後的兩廳院的主要觀眾。
「演出中孩童陪伴服務」於每月一日開放次月國家戲劇院、國家音樂廳、實驗劇場、演奏廳等四廳所有演出節目場次預約，參與孩童年齡4-8歲，每場限額10名，所有持票觀眾皆可付費報名。「藝童PLAY Fun House」座落於國家音樂廳地下層，位於演奏廳入口旁，此區域為音樂廳主要觀眾出入口動線之一，十分方便照顧者的行動動線。