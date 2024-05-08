購車糾紛射擊空氣槍　雄警速逮13人搜出3把

高雄市１名洪姓男子以3萬5千元向吳姓男子購車，未料引發糾紛，雙方於仁武區鳳仁路商議，惟一言不合，洪男與同行友人毀損吳男車輛後駕車離去，然雙方於當(4)日凌晨5時在鼓山區裕誠路相遇，吳男遂夥同友人駕車衝撞洪男車輛並射擊空氣槍後，雙方逃離現場。警方獲報後循線將雙方13名滋事分子逮捕送辦，所查獲的3把空氣槍經鑑定沒有殺傷力。
記者郭凱杰／高雄報導
鼓山分局於4日5時獲報鼓山區裕誠路發生交通事故與糾紛，經該分局展開調查，發現這起糾紛與仁武分局當(4)日凌晨受處理的毀損案有關，遂與仁武分局、刑警大隊偵七隊共組專案小組偵辦，擴大調閱監視器，並立即向高雄地檢署檢察官聲請拘票，於8小時內查獲13嫌全數送辦，並起獲空氣槍3把，經鑑識人員以鋁板檢測，均未貫穿不具殺傷力。
經初步了解，雙方原本就有熟識，吳男（約24歲）與洪男（約36歲）因車輛買賣3萬5千元糾紛，於仁武區鳳仁路商議，過程中卻一言不合起口角，緊接著洪男與同行友人毀損吳男車輛後駕車離去，不過幾個小時後的清晨5點，雙方在鼓山區裕誠路狹路相逢，吳男隨即與友人駕車追逐，射擊空氣槍並衝撞洪男車輛後，雙方逃離現場，數小時後， 警方循線將雙方共計13人逮捕，訊後分別依妨害秩序、毀損、傷害、組織犯罪條例、強制、公共危險等罪移送辦。