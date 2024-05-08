泰國旅遊注意了！泰總理正式下令修改大麻政策 年底重新列為毒品
泰國於2022年開放大麻作為娛樂用途，全面大麻合法化，吸引許多外國遊客爭相到往。不過，這項政策在泰國總理賽塔(Srettha Thavisin)去年九月上任後，情況出現了變化，賽塔始終表達反對娛樂大麻使用，繼年初泰國衛生部提出禁止娛樂用大麻法草案後，賽塔今(8)日正式表示，年底前大麻將重新列為毒品。
國際中心顏得智綜合報導
根據《美聯社》報導，賽塔在社群平台X上表示，他已要求衛生部儘速修改關於大麻的規定，將其重新列為毒品，只允許醫療用途，預計在年底前這條新規就會上路。
除此之外，賽塔還要求地方大力遏制非法毒品走私的犯罪活動，在90天內需取得成果。
這名去年九月上任的地產大亨，一直以來皆表達對娛樂用大麻的反對，認為這會加劇泰國藥物濫用的問題。
而在今年一月，泰國衛生部隨即發表一項法律草案，擬立法禁止娛樂用大麻，違者最高可處6萬泰銖（約5.3萬新台幣）的罰金，若涉及娛樂大麻相關廣告，更可判處1年的有期徒刑。
自2018年開放醫療用大麻合法後，泰國政府逐年鬆綁管制，2020年允許持有許可證者種植與販售；2021年允許許餐飲業者可將漢麻的根、莖、葉以及萃取物用於料理及飲料，並在2022年宣告大麻從毒品管制名單中移除。