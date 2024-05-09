習近平為何去塞爾維亞、匈牙利？分析：對內宣傳「在歐洲有朋友」
▲中國國家主席習近平本週出訪歐洲，陸續抵達法國、塞爾維亞、匈牙利。圖為他與塞爾維亞總統武契奇合照。（圖／美聯社／達志影像）
國際中心
蔡姍伶／綜合報導
2024-05-09 09:50:07
中國國家主席習近平的歐洲出訪之旅，繼法國之後，又陸續去到塞爾維亞和匈牙利，並與塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）舉行記者會，宣布深化、提升中塞全面戰略夥伴關係，建構新時代「中塞命運共同體」。對於習近平為何選擇這2個國家到訪，而不是其他經濟、政治都更強的歐洲大國，分析認為，是因這3者各有彼此的特殊需求。
根據《自由亞洲電台》報導，塞爾維亞和匈牙利作為東歐2個影響力、經濟實力都相對較弱的國家，被包含進習近平的訪歐行程，讓外界多少有些意外。然而，美國華盛頓智庫卡內基國際和平研究院資深研究員陸克（Philippe Le Corre）指出，這2國也是中國在歐洲關係最好的國家，彼此意識形態相近，塞爾維亞、匈牙利去年10月才去北京參加「一帶一路」國際合作高峰論壇，也一向歡迎中國去投資，他們的領導人幾乎從不批評中國。
此外，塞爾維亞目前還被排除在歐盟之外，這可能讓他們感覺需要中國的支持，加上塞爾維亞與中國也有很深的淵源，1999年北約（NATO）轟炸當時的南斯拉夫，範圍包含現在的塞爾維亞，雙方在那時就結下樑子，恰好中國大使館也遭到轟炸，這件事拉近了塞爾維亞和中國的關係。而且，塞爾維亞在科索沃獨立的問題上也有求於中國，就跟台灣問題之於北京有些類似。
至於匈牙利雖然已是歐盟成員國，但與歐盟的關係一直有諸多矛盾，尤其是近年針對制裁俄羅斯、援助烏克蘭等事，都多次與其他歐盟國家唱反調。
分析認為，中國在匈牙利、塞爾維亞也有自己的需求，一方面是為了內部宣傳，向中國民眾顯示，中國在歐洲還有這樣的朋友，既不談人權問題、也不談新疆問題，中國要和西方、尤其是和美國競爭，有這樣的盟友是很有用的。而且，匈牙利在經濟上，對中國也有一定的經濟作用，特別是在歐盟對中國電動車進行反補貼調查之際，如果中國的汽車能在匈牙利製造，就可以從那裡銷售到歐盟其他國家。