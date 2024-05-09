美元有撐！日銀喊話沒用日圓貶向156 台幣早盤先貶後升破32.4元
美國10年期公債殖利率回升至4.5%，美元指數續揚，亞洲貨幣兌美元走弱，其中即便日本央行喊話警告，日圓兌美元仍進一步貶到155.7價位，目前有拉回一些在155.51元震盪，而新台幣兌美元今（9）日早盤則是先貶後升，在下探32.43元後，回升至32.39元，升值1.8分，目前在32.4元震盪整理，
記者顏真真／台北報導
美元指數持續站穩105之上，亞洲主要貨幣兌美元仍偏弱，雖然日本央行總裁植田和男警告，日圓快速、單邊下跌對日本經濟不利，並不可取，恐針對匯市波動採取貨幣政策應對措施，也重燃市場對於日本6月再升息的預期，但日圓今日早盤仍一度貶至155.7兌1美元，目前稍有回升至155.52附近。
除了日圓貶值之外，亞洲其他主要貨幣韓元今日早盤也貶到1368.97兌1美元，人民幣兌美元也下探7.2307價位，目前在7.23上下震盪，而新台幣兌美元也續貶。
新台幣兌美元今日早盤以32.41元、貶值0.2分開出，在美元續強、亞幣走弱之下，新台幣進一步下探32.43元，貶值2.2分，不過，由於台股走揚，新台幣隨後也止貶回升，並升破32.4元，只是升幅也有限，來到32.39元，升值1.8分，目前在32.4元震盪整理。