持華航登機證住福華！免費升等萬元套房　台中鳳凰酒店每晚2666元

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同時，購買台北福華住宿券，就可參加華航將於7月14日全新開航的西雅圖來回豪華商務艙機票抽獎，搶先搭乘最新款A350-900客機，在創新元素打造的高雅機艙內，享受可180度全躺平的獨立私人空間以及華航獨創的高空Sky Lounge禮遇，包括品嚐豐盛的美酒佳釀、台灣高山茶食及誠品書局精選書籍等。
台北福華也將一次開賣六款超值餐券，包括主打小家庭市場的「中式餐廳合菜餐券」每張3,499元，買五贈一優每張惠價2,915元，鎖定團體聚餐客群的「中式十人桌菜餐券」每張1萬5,888元，買十贈一每張優惠價1萬4,443元，以上兩券皆可通用珍珠坊、蓬萊邨與江南春三大老字號中菜餐廳。
另還有目前正推出以美國德州與墨西哥風味料理為主題的彩虹座自助餐，共有「彩虹座通用自助餐券」每張1,450元、「彩虹座午/晚餐套票」每套五張共7,000元和「彩虹座下午茶套票」每套五張共4,500元三種方案選擇，以及「珍珠坊港點粵菜任你選餐券」1,150元，即可享用數十道道地港式美食吃到飽。
台北福華線上旅展自即日起至5月31日開賣，於台北福華官網及台北福華外賣櫃（僅售餐券）販售，線上電子餐券即買即用；另此次專案之中華航空登機證升等優惠方案，每日適用之尊爵套房房間數有限、贈完為止，將視當日房況為準。
另外，長榮鳳凰酒店(礁溪)2024春季線上旅展也將於5月21日開賣，平日住宿券超殺優惠4折起，平日雙人一泊二食住宿券原價2萬856元，現特價8,388元，平日雙人一泊一食也只要7,388元，票券效期可使用到2024年11月30日，另6月底前憑券訂房入住再享旺假日加價減半，早買早享受。平日單人餐券最低只要768元還能買10送1；粉絲敲碗的「湯加餐」一日遊方案，這次也推出四款組合，SPA戲水和自助餐吃到飽一次包辦。
台中鳳凰酒店平日一泊一食住宿券下殺3.7折，原價每張7,260元，旅展優惠價只要2,666元即可入住。鳳凰食號平日單人早午餐券每張550元，買10再送1。線上旅展自5月21日起至6月20日止。