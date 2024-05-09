名家論壇》黃創夏／賴清德的「惡人保護傘」能撐多久？

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痛心的說，柯文哲、傅崐萁、黃國昌和徐巧芯，為了刷自己的殘餘存在感，不知不覺已經替賴清德張啟了一個大大的「保護傘」，中華民國在台灣經歷過多次的總統交接，只有這一次，竟然史無前例地沒有人對新政府、新內閣提出最起碼的要求、檢視、期許和檢驗！
不過，隨著520的倒數計時，賴清德和新團隊還是要多多自我警惕，畢竟人民授權領導國家的是總統，不論立法院有多麼胡鬧，政府要做的還是「解決問題」，更何況「行政權」才是中華民國台灣一向的領航團隊，擁有超過九成以上的公務人員大軍、掌握90%以上的納稅人血汗錢的使用權利，只會「解釋問題」都是在野黨害的，太廉價，也不會讓稍有常識的中產階級能接受。
溫馨提醒：520後，所謂的「四大惡人」終究只會是丑角。
終於，經過沉悶和蹉跎的台灣奇特憲法設計的「四個月空窗期」，520即將到來，賴清德大開大闔的政治實驗新內閣即將上路，然而，「不可能有蜜月期」之險峻局面已經蓄勢待發！
台灣的憲政改革一直很畸形，過去那部憲法明定「2月1日新國會就職，5月20日新總統就職」，是因為當年威權時代總統是「間接選舉」，要等國大代表就職之後，才履行選舉總統之職權，從1996年以來，台灣總統已經是「直接民選」，卻仍莫名其妙沿用不合時宜的就職日程，終於搞到2024年的「類看守內閣」之行政權四個月空窗和立法院癲狂的空轉和虛耗。
賴清德新內閣必須要警惕，人民百姓已經很不耐煩了，許多興利除弊的期待已經蜂湧而出：例如電價調漲之後的物價焦慮、例如半導體和AI再創顛峰後的電力焦慮、例如交通違規記點紛擾和台鐵票價調漲的壓力、例如電子產業甚至包含童子賢的善意建議之核三暫緩除役、又例如數發部過去對於數位詐騙束手無策的憤怒，如今必須快速找出讓人民安心的對策和實績。
賴清德內閣須知：正因為這次的新舊交接不是政黨輪替，不但要「概括承受」而且「無縫接軌」都不會讓人民滿意，一上任就必須有「立竿見影」之新氣象，所以不能期待有過往的「100天蜜月期」。
不會有蜜月期、甚至還要面對「磨合期」的考驗，賴清德這次進行的，是史無前例的大膽政治實驗，政黨和政策各自定位，新內閣有許多各領域的亮眼人物願意出來承擔。然而，民間和企業往往是創新積極、大開大闔，政府體制卻是穩健保守、謹小慎微，政務官和文官體系的磨合，務必步步為營。
更甚者，還要戒慎恐懼的安頓好新政務官們彼此之間的協調，舉個例子，我要去醫美整容，擺上劉德華鼻子、梁朝偉眉宇、周潤發下巴、張國榮額頭‧‧‧每個部位都可稱一時之選，但放在一塊兒？恐怕就見仁見智了。
「姓賴團隊」能否立即贏得人民百姓心悅誠服的「信賴內閣」？務必如臨深淵、如履薄冰。
因為這四個月還有更大的負債和業力仍在引爆，正因為四個月空窗期的混亂，新科國會飽食終日，只能無所事事，結果搞出負面聲量居高不下的柯文哲、傅崐萁、黃國昌和徐巧芯。有人在網路戲稱猶如金庸小說《天龍八部》之「四大惡人」，超級會搶戲。
雖是笑話，但這幾個月的對抗和纏鬥，已經重新讓政黨對立和仇恨氛圍，成為新的烏煙瘴氣，雖然他們被千夫所指，卻不可能在短期之內「無疾而終」，不論是司法案件、政治罷免、或是選舉教訓‧‧‧都是好幾百天以後的事！
換言之，除非賴清德當機立斷，決定即刻「解散國會」，國會進行全面改選，讓新民意重組出新的國會，不然所謂的「四大惡人」搶戲不懈的鬧劇，依然不可能嘎然而止，而平民百姓最在乎的，仍是安居樂業，奉勸新政府，把「四大惡人」搶戲的喧囂，當成鬧劇的丑角也就罷了，專心新政，別因此被他人亂了腳步。
●作者：黃創夏／資深媒體人
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