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汛期前　黃偉哲啟動全國首創防汛整備抽查小組

▲確保台南市在建工程不因豪雨致災，影響市民生命財產安全。黃偉哲特別責成災防辦邀集水利局等市府團隊共同組成「防汛整備抽查小組」。（圖／台南市政府提供）
▲確保台南市在建工程不因豪雨致災，影響市民生命財產安全。黃偉哲特別責成災防辦邀集水利局等市府團隊共同組成「防汛整備抽查小組」。（圖／台南市政府提供）

記者郭俊暉／台南報導

面對全球暖化和聖嬰現象疊加所造成的氣候問題，市長黃偉哲特別責成災防辦邀集水利局等市府團隊共同組成「防汛整備抽查小組」，啟動汛期前防颱防汛整備抽查作業，針對全市各風險區域加強抽查作業，確保台南市在建工程不因豪雨致災，影響市民生命財產安全。

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▲「大內區石子瀨排水抽水設備更新應急改善工程」防汛抽查。（圖／台南市政府提供）
▲「大內區石子瀨排水抽水設備更新應急改善工程」防汛抽查。（圖／台南市政府提供）
近日國際頻傳毀滅性水災災害，肯亞大洪水災情造成2百餘人死亡、巴西83年來最嚴重洪災造成逾90人罹難，另外還有130人失蹤，超過12萬人流離失所，基於確保市民生命財產安全，黃偉哲做出上述決決定。

▲「左鎮區草山里南171-1線草山二號橋」防汛抽查。（圖／台南市政府提供）
▲「左鎮區草山里南171-1線草山二號橋」防汛抽查。（圖／台南市政府提供）
黃偉哲表示，極端氣候引發短延時強降雨，不但影響各公共工程之施工進度與工地安全，也容易因工地防汛作業不確實而造成淹水事件，尤其臺南市易淹水潛勢區約佔全國三分之一，居全國之冠，每年汛期前都會特別要求台南市在建工程務必落實防汛整備作業以及自主防汛檢查。

秘書長兼災防辦主任方進呈指出，台南市政府「防汛整備抽查小組」依據「因應颱風豪雨來襲抽查在建工程防颱防汛整備情形運作機制」，評估台南市易淹水地區排水改善工程、土石流潛勢地區護岸工程、跨河構造物工程等，確實建立重點防汛工程名單。

根據統計台南市今(113)年有安定區六塊寮排水治理工程(安定區第二標及第三標一工區)暨台19線和順北橋改建工程、安南區海尾寮排水3K+545~3K+835治理工程等總計9件高風險區域之在建工程，各案於工程主辦機關於完成自主巡檢後，由「防汛整備抽查小組」完成防汛抽查作業，避免防汛缺口導致淹水災情，確保現場符合工地防災減災作業整備相關規定。

台南市府災防辦執行秘書王雅禾參議強調，為加強防汛效能，市府各局處及各區公所已提早完成今年度搶險搶修開口契約發包工作，包括災害搶災搶險、緊急災害租用客車及復建工程委託設計等計163件採購案件，以備災害來臨時能即時應處，有效降低災害所帶來的損失，確保台南市防災整備能量。

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