汛期前　黃偉哲啟動全國首創防汛整備抽查小組

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黃偉哲表示，極端氣候引發短延時強降雨，不但影響各公共工程之施工進度與工地安全，也容易因工地防汛作業不確實而造成淹水事件，尤其臺南市易淹水潛勢區約佔全國三分之一，居全國之冠，每年汛期前都會特別要求台南市在建工程務必落實防汛整備作業以及自主防汛檢查。
秘書長兼災防辦主任方進呈指出，台南市政府「防汛整備抽查小組」依據「因應颱風豪雨來襲抽查在建工程防颱防汛整備情形運作機制」，評估台南市易淹水地區排水改善工程、土石流潛勢地區護岸工程、跨河構造物工程等，確實建立重點防汛工程名單。
根據統計台南市今(113)年有安定區六塊寮排水治理工程(安定區第二標及第三標一工區)暨台19線和順北橋改建工程、安南區海尾寮排水3K+545~3K+835治理工程等總計9件高風險區域之在建工程，各案於工程主辦機關於完成自主巡檢後，由「防汛整備抽查小組」完成防汛抽查作業，避免防汛缺口導致淹水災情，確保現場符合工地防災減災作業整備相關規定。
台南市府災防辦執行秘書王雅禾參議強調，為加強防汛效能，市府各局處及各區公所已提早完成今年度搶險搶修開口契約發包工作，包括災害搶災搶險、緊急災害租用客車及復建工程委託設計等計163件採購案件，以備災害來臨時能即時應處，有效降低災害所帶來的損失，確保台南市防災整備能量。