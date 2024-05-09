追刑事戰將洩密貪汙案！檢帶回15人 博弈集團負責人收押禁見
台中地檢署追查刑事局三線二星警政監林明佐貪瀆洩密案，7、8日展開第二波搜索行動，兵分14路前往台中市南屯區某商辦大樓博弈據點及招待所、公司等處，共帶回15人複訊，其中包含8名被告、7名證人，訊後將博弈集團劉姓負責人依涉犯組織、洗錢、賭博等罪向法院聲押獲准，另3人分別以100萬元、100萬元、300萬元交保，均限制住居、出境出海；其餘人士請回。
社會組／綜合報導
檢方調查，林明佐任職台中刑警大隊長期間，涉洩密、包庇博弈集團，提前將偵辦行動洩密，讓該集團即時撤離據點，導致原本搜索30個據點，最後僅查到8個據點，所查扣的不法現金也從原先掌握到的10億元，到最後僅查扣到7000多萬元。
檢廉跟監發現林明佐曾多次與該博弈集團相關人士過從甚密，研判林不僅包庇博弈集團，甚至有包庇洗錢嫌疑，中檢本月2日發動第一波搜索，前往林刑事局辦公室及住處，於住處查獲近百萬元現金，清查名下帳戶發現有高達2000萬元不明金流，將林明佐帶回漏夜偵訊後，依組織、貪汙等6項重罪向法院聲押獲准。
中檢7日再度發動第二波搜索，指揮高雄科偵隊、台中第四警分局、調查局、廉政署等單位，前往台中市南屯區招待所及公司等14處搜查。據了解，林明佐落網消息曝光，有多處據點早已人去樓空，檢警僅扣得部分現金、名錶及車輛，並帶回博弈集團15人複訊，不排除有人與林明佐密切往來。