蘇丹紅毒辣椒粉竄全台！津棧老闆李彥廷起訴 沒收3994萬元罰12億
蘇丹紅致癌辣椒粉讓全台人心惶惶，高雄市衛生局及高雄地檢署查出，津棧國際貿易有限公司負責人李彥廷，透過親友名義掛名成立6家公司，部分公司產品於6年前就驗出蘇丹紅，檢方偵辦後向法院聲請羈押津棧負責人李彥廷等6人，檢方調查後今（9）日偵結，依違反食安法、詐欺、洗錢防制等罪將李彥廷提起公訴，除沒收不法所得3994萬餘元外，再對涉嫌進口蘇丹紅的6家罰款12億。
記者孫唯容／綜合報導
回顧案發經過，李彥廷涉嫌以親友掛名為負責人，在高雄成立龍海同記、津棧、佳廣、杰展國際等十家公司，同時在大陸地區成立同名的「龍海同記食品有限公司」公司，李彥廷再向大陸地區不特定農村收購製作辣椒粉原料，並進行初步加工，再出售給親友掛名的台灣公司，這批原料經過二次加工，最終出貨給台灣下游食品廠商。
檢調也發現，李彥廷從大陸「龍海同記食品有限公司」出口的辣椒粉原料，早在2018年就被檢出「蘇丹紅」，自去年2月起起，為了規避檢查，李彥廷陸續以津棧、廣元等兩家未被抽驗過的公司進口含蘇丹紅辣椒粉，將該批貨先運至香港再轉運至台灣，還故意更改製造廠，待貨物抵台後，李彥廷、謝姓倉管挑選未摻有蘇丹色素的辣椒粉樣品送驗，取得合格檢驗報告取信下游廠商，1年內共以此手法出售近10萬公斤產品。
檢調粗估，李彥廷違法進口蘇丹紅產品部分，共賺取3994萬1412元不法利益，所幸檢調已查封李名下約1億3480萬元資產；全案今天偵結，依違反食安法、詐欺、洗錢防制法等罪嫌，起訴李彥廷、大姨子吳正言及前妻吳克敏等6人。涉嫌進口蘇丹紅辣椒粉的津棧、廣元國際、佳廣、海順國際、初衣食伍素食食品、釜山國際等公司，也一併依食安法起訴，並建請法官對各公司科罰2億元，合計12億元。